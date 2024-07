Klarer Vorsprung für McLaren: Lando Norris Schnellster im letzten Training

Lando Norris und das McLaren-Team gehen als Topfavoriten ins Qualifying zum Grand Prix von Ungarn 2024, das am Samstag ab 17:00 Uhr auf dem Hungaroring stattfindet. Im dritten Freien Training (FT3) sicherte sich Norris bei deutlich kühleren Verhältnissen als am Freitag (37 statt 60 Grad Asphalttemperatur) nämlich die Bestzeit.

Norris wurde in 1:16.098 Minuten gestoppt und verwies mit dieser Zeit seinen Teamkollegen Oscar Piastri um 0,044 Sekunden auf Platz 2. Im dritten Sektor war Piastri sogar etwas schneller als Norris. Das spricht für McLaren, denn der Vorsprung auf den ersten Verfolger, Max Verstappen auf Red Bull, betrug am Ende 0,281 Sekunden.

Verstappen war im ersten FT3-Run noch nicht restlos zufrieden mit der Balance seines Red Bull, ab dem zweiten ("Das ist jetzt ein bisschen besser") dann aber schon eher. Was dafür spricht, dass Red Bull einmal mehr nicht von Anfang an voll auf der Höhe war, es aber einmal mehr rechtzeitig vor dem Qualifying hinbekommen haben könnte.

Lewis Hamilton (Mercedes) ging spät auf seine schnelle Qualisimulation - und drehte sich im Mittelsektor. Er wurde mit 0,688 Sekunden Rückstand Zehnter. Hamiltons Dreher zerstörte nicht nur seine eigene Runde, sondern, wegen der gelben Flaggen, auch die von Fernando Alonso (14./Aston Martin/0,903).

Vierter wurde George Russell (Mercedes), allerdings bereits mit einem Respektabstand von 0,466 Sekunden. Hinter ihm klassierten sich Carlos Sainz (Ferrari/+0,541), Daniel Ricciardo (Racing Bulls/+0,554), Alexander Albon (Williams/+0,563) und Nico Hülkenberg (Haas).

Hülkenberg (Haas) behauptete bis zum Schluss die absolute Bestzeit im ersten Sektor. Mit seiner Rundenzeit von 1:16.696 Minuten belegte er letztendlich den achten Platz. Rückstand auf Norris: 0,598 Sekunden. Auf seinen Teamkollegen Kevin Magnussen (18.) hatte er 0,811 Sekunden Vorsprung.

Wo kann man den Grand Prix von Ungarn live sehen?

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Christian Nimmervoll und Frederik Hackbarth analysieren dort, am Samstag um 22:00 Uhr, den Tag in Budapest, unterstützt von einem mehrköpfigen Journalistenteam vor Ort am Hungaroring.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Ungarn werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)