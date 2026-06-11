Klausel gezogen: Formel-1-Vertrag mit Pirelli verlängert sich

Pirelli wird bis zum Ende der Formel-1-Saison 2028 der alleinige Reifenlieferant der Königsklasse bleiben. Der Automobil-Weltverband FIA hat eine Klausel im Vertrag des italienischen Herstellers gezogen und die Vereinbarung damit im gegenseitigen Einvernehmen um ein weiteres Jahr verlängert.

Die aktivierte Klausel war Teil des 2023 zwischen Pirelli, der FIA und der Formel 1 unterzeichneten Vertrags, mit dem das italienische Unternehmen seine Präsenz in der Königsklasse des Motorsports für den Dreijahreszeitraum 2025 bis 2027 verlängert hatte. Diese Klausel sah die Möglichkeit vor, die Zusammenarbeit um eine weitere Saison auszudehnen.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Formel 1 dank der Vereinbarung mit der FIA - unter der Leitung ihres Präsidenten Mohammed bin Sulayem - und mit der Formel 1 um ein weiteres Jahr bis 2028 zu verlängern", sagt Marco Tronchetti Provera, geschäftsführender Vizepräsident von Pirelli.

"Im vergangenen Jahr haben wir den Meilenstein von 500 Grands Prix überschritten und im Laufe unseres langen Engagements bedeutende technologische und innovative Herausforderungen angenommen und gemeistert."

"Pirelli ist nicht nur ein Lieferant, sondern ein strategischer Partner, der das stetige Wachstum der Meisterschaft unterstützen konnte - angetrieben durch die gemeinsame Arbeit des Verbandes und des Promoters", betont er.

Tronchetti Provera weiter: "Die Formel 1 stellt für uns das beste Labor dar, um Innovationen voranzutreiben, wegweisende technische Lösungen zu testen und die Forschungs- und Entwicklungsprozesse kontinuierlich zu verbessern - zum Nutzen der Straßenreifen von morgen."

Formel-1-Boss Stefano Domenicali freut sich über die Nachricht: "Wir blicken auf eine unglaubliche Geschichte und Partnerschaft mit Pirelli zurück und verlassen uns seit vielen Jahren auf deren technische Brillanz sowie ihren Fokus auf Leistung, Innovation und Nachhaltigkeit. Daher freue ich mich sehr, dass die FIA und wir diese Beziehung um ein weiteres Jahr fortsetzen werden", sagt er.

"Während wir die Grenzen des technischen Reglements immer weiter verschieben, gibt Pirellis Bekenntnis zur Qualität allen Teams und Rennserien, die beliefert werden, ein beruhigendes Gefühl, da sie wissen, dass sie mit einigen der fortschrittlichsten Reifen der Welt arbeiten."

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ergänzt: "Pirelli ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner der Formel-1-Weltmeisterschaft und bietet beständig einen hohen Standard an Leistung, Innovation und Sicherheit auf dem höchsten Niveau unseres Sports."

"Diese Verlängerung bis Ende 2028 sorgt für Stabilität in der Meisterschaft und spiegelt die starke Zusammenarbeit zwischen der FIA, der Formula One Group und Pirelli wider. Gemeinsam treiben wir weiterhin Innovationen voran und unterstützen die Austragung spannender Rennen für Fahrer, Teams und Fans auf der ganzen Welt", so Sulayem.

Neben der Formel 1 wird Pirelli, die seit 2011 alleiniger Ausrüster der Serie sind, auch die Formel 2 und Formel 3 weiter mit Reifen beliefern.