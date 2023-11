Knalleffekt bei Mercedes: Mike Elliott verlässt das Team!

Das Mercedes-Team und sein bisheriger Chief Technical Officer (CTO) Mike Elliott gehen ab sofort getrennte Wege. Das hat der britische Rennstall, der in der Formel 1 seit zwei Jahren seinen eigenen Zielen hinterherfährt, am Dienstagabend offiziell bestätigt.

Elliott hatte bereits am Montagabend die Belegschaft in Brackley adressiert und seinen Rückzug verlautbart. Der Vertrag des 49-Jährigen stand zum Jahresende 2023 zur Verlängerung an. Jetzt hat man sich offenbar im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, diesen nicht zu erneuern und stattdessen sofort getrennte Wege zu gehen.

"Mike war in den vergangenen zehn Jahren eine der Säulen der Erfolge des Teams", erklärt Teamchef Toto Wolff, "und wir verabschieden uns heute mit wirklich gemischten Gefühlen von ihm. Mike ist ein hochintelligenter Techniker und ein großartiger Teamplayer. Er hat nicht nur einen großen Beitrag zu den Siegen unserer Rennwagen geleistet, sondern auch zum Aufbau der Kultur unseres Teams."

"Aber auf der anderen Seite ist es klar, dass er bereit ist für neue Abenteuer jenseits von Mercedes. Daher weiß ich, dass dies auch für ihn der richtige Schritt ist. Er verlässt das Team heute mit unserem Dank für den Einsatz, das Engagement und die Expertise, die er in den vergangenen elf Jahren in das Team eingebracht hat - und mit unseren besten Wünschen für die Zukunft."

Seit 2012 bei Mercedes in der Aerodynamik

Elliott hatte seine Karriere im Jahr 2000 als Leiter einer Aerodynamik-Arbeitsgruppe bei McLaren begonnen. Von November 2008 bis Juli 2012 war er Chefaerodynamiker bei Lotus, und seit Juli 2012 in verschiedenen Rollen bei Mercedes. Zunächst als Leiter der Aerodynamik (bis 2017), dann als Technologiedirektor (bis 2021).

Im Juli 2021 tauschte er mit James Allison seine Position und war bis März 2023 als Technischer Direktor für jene beiden Autos verantwortlich, mit denen Mercedes die eigenen Erwartungen zuletzt nicht erfüllen konnte. Im März dieses Jahres wurde zurückgetauscht: Allison wurde wieder Technischer Direktor, Elliott CTO.

Elliott: Das sagt er zur Trennung von Mercedes

Diese Woche beginnt für ihn eine Orientierungsphase im bezahlten Urlaub ("gardening leave"), in der er sich seine nächsten Schritte überlegen möchte. Aber: Es ist eine Trennung ohne Streit. "Es war eins der größten Privilegien meiner Karriere, Teil dieses Mercedes-Teams zu sein", sagt Elliott.

"Während meiner Zeit habe ich gesehen, wie sich das Team von einer Gruppe von Leuten, die zusammenarbeiten, um Rennen zu gewinnen, über eine erste Meisterschaft bis hin zu einem Rekord von acht aufeinanderfolgenden Konstrukteursmeisterschaften entwickelt hat. Und ich bin stolz drauf, dass ich meinen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet habe."

"Obwohl wir in den vergangenen beiden Saisons nicht so viele Rennen gewonnen haben, wie wir uns das gewünscht hätten, haben sie uns in vielerlei Hinsicht auf die Probe gestellt - und uns gezwungen, unsere grundlegenden Annahmen darüber, wie wir Performance entwickeln, zu hinterfragen."

"In den vergangenen sechs Monaten hat es mir Spaß gemacht, die technische Strategie zu entwickeln, die hoffentlich die Grundlage für den nächsten Erfolgszyklus des Teams bilden kann. Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für meinen nächsten Schritt jenseits von Mercedes ist."

"Zunächst, um innezuhalten und Bilanz zu ziehen, nachdem ich 23 Jahre lang mit vollem Einsatz in diesem Sport gearbeitet habe, und dann, um meine nächste Herausforderung zu finden. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen für eine fantastische zwölfjährige Zusammenarbeit bedanken und wünsche ihnen viel Erfolg für die kommenden Jahre", sagt er.

War der Misserfolg ein Grund für die Trennung?

Elliott hat als Technischer Direktor Anfang 2022 das innovative "Zero-Pod"-Konzept verantwortet, mit dem Mercedes in der Formel 1 letztendlich am Ziel gescheitert ist, Weltmeister zu werden. Ende 2022, als das Konzept eigentlich schon als beerdigt galt, soll es dann eine Gruppe von Ingenieuren im Team gegeben haben, die am "Zero-Pod" festhalten wollten.

Inwieweit Elliott Teil dieser Gruppe war, ist nicht bekannt, wird aber von vielen Beobachtern im Formel-1-Paddock angenommen. Letztendlich könnte dieser interne Richtungsstreit ein möglicher Grund gewesen sein, warum am Ende der Zusammenarbeit letztendlich eine frühzeitige, aber einvernehmliche Trennung steht.

Mit Bildmaterial von Mercedes.