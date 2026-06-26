Kollisionen zwischen Teamkollegen: Montoya rechnet mit Zoff in Spielberg

Beim Großen Preis von Österreich rechnet Juan Pablo Montoya mit teaminternen Kollisionen. Genau dafür bietet sich, so die Meinung des ehemaligen Formel-1-Piloten, der kurze Kurs von Spielberg geradezu an.

"Wir werden Kollisionen zwischen Teamkollegen sehen", so seine Wortwahl in der Weekend-Warm-up-Show auf F1 TV. "Hier sind die Teamkollegen immer nah beieinander. Einige sind hier glücklich, andere äußerst unglücklich. Die Teamchefs werden da wirklich unter Strom stehen."

Des Weiteren betont Montoya: "Drei Zehntel sind hier wie sechs Zehntel auf anderen Strecken. Die Lücke zu schließen ist hier also sehr, sehr schwer. Es gibt nicht genügend Kurven, um wirklich den Unterschied zu machen."

Kollisionen im Zweikampf sind in Spielberg keine völlig neue Geschichte. Nico Rosberg und Lewis Hamilton hatten 2016 in der letzten Runde ein kleines Tête-à-Tête, bei dem der spätere Weltmeister seinen Frontflügel beschädigte.

Montoya selbst wäre an derselben Stelle 2001 fast mit Michael Schumacher kollidiert, wobei die beiden damals für verschiedene Rennställe unterwegs waren. Auch Lando Norris und Max Verstappen hatten 2024 an eben jenem Ort einen kleinen Unfall, weswegen der McLaren-Pilot das Rennen vorzeitig beenden musste.

Der Sieg ging damals an George Russell in seinem Mercedes. Eben dieser steht im Mittelpunkt verschiedener Diskussionen vor dem Grand Prix von Österreich. Schließlich befindet sich der WM-Dritte in einem Duell mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli.

Zwar hat es zwischen den beiden Mercedes-Piloten bislang keine Kollision gegeben, doch enge Fights in Kanada oder kostspielige Auseinandersetzungen in Barcelona haben das Thema Stallregie hervorgerufen. Zwischen den beiden steht Lewis Hamilton in der WM-Tabelle auf dem zweiten Rang und genießt nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg für die Scuderia Ferrari viel Aufwind.