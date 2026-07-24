Komatsu verteidigt Ocon: Abstand zu Bearman schwer zu bewerten

Das Teamduell beim US-Rennstall Haas sieht nach den bisherigen Rennergebnissen auf dem Papier durchaus eindeutig aus. Während Oliver Bearman regelmäßig glänzt, geriet Esteban Ocon zuletzt verstärkt in die Kritik der Beobachter. Haas-Teamchef Ayao Komatsu nimmt seinen erfahrenen Piloten nun jedoch öffentlich in Schutz und betont, wie verzerrt das Bild von außen oft wirkt.

"Von außen ist es extrem schwierig, den echten Abstand zwischen zwei Teamkollegen zu sehen", stellt der Japaner im Medienkreis klar. Das Kräfteverhältnis spiegele nicht die reine Leistungsfähigkeit der Piloten wider, da immer wieder unvorhersehbare Variablen und strategische Vor- oder Nachteile hineinspielen.

Als Beispiel führt Komatsu Silverstone an, wo Ocon schlichtweg Pech hatte: "Esteban lag eigentlich vor Oli, bevor er von einer gelben Flagge ausgebremst wurde - das war reines Unglück." Auch die Punktedifferenz sei teilweise durch zeitlich günstige VSC- oder Safety-Car-Phasen zugunsten von Bearman verzerrt worden, wie etwa beim Rennen in Shanghai.

Mysteriöses Set-up-Rätsel erzeugt Formschwankungen

Neben dem Rennpech machen dem Haas-Rennstall jedoch auch unerklärliche Technik-Rätsel zu schaffen. Am vergangenen Rennwochenende zeigte Ocon am Freitag ein starkes Gefühl für das Auto und lag innerhalb von zwei Zehntelsekunden zu Bearman - ohne überhaupt auf die Rundenzeiten zu schauen, war der Franzose mit dem Verhalten des Boliden zufrieden.

"Aber ab Samstag war er mit dem Auto überhaupt nicht mehr glücklich. Und ehrlich gesagt verstehen wir bis jetzt nicht, warum", gesteht Komatsu offen. "Wir haben am Set-up kaum etwas verändert. Doch kaum fuhr er im dritten Freien Training raus, sagte er sofort, dass die Stabilität weg sei."

Aufgrund dieses abrupten Performance-Abfalls sei Ocon meilenweit hinter Bearman zurückgefallen. "Wenn man sich das anschaut, ist es sehr, sehr schwer, ein wahres Bild der Leistungsfähigkeit zu bekommen", so der Haas-Teamchef weiter.

Fahrersuche für 2027: Komatsu hält sich bedeckt

Die unklare Datenlage macht Komatsu auch die langfristige Zukunftsplanung nicht gerade leichter. Auf die Frage, ob diese schwierige Bewertung die Entscheidung über das Fahrer-Line-up für die Saison 2027 erschwere, antwortet der Japaner gewohnt ehrlich: "Natürlich."

"Ich wünschte, irgendetwas würde mir die Entscheidung leichter machen. Aber ich kenne zumindest genau die Hintergründe und kann alles richtig einordnen."

Wann das Fahrer-Duo für 2027 feststehen wird, lässt Komatsu hingegen komplett offen. Ob es direkt nach der Sommerpause Neuigkeiten geben wird, kommentiert der Teamchef kurz und knapp mit: "Ich weiß es nicht."

Abrechnung mit Gerüchten im Fahrerlager

Dass Komatsu sich im Medienkreis schützend vor Ocon stellt, sieht er selbst übrigens nicht als PR-Aktion oder gezielte Verteidigung. "Ich sage einfach nur die Wahrheit. Ich gehe nicht raus, um jemanden übertrieben zu verteidigen oder anzugreifen - ich versuche nur, zu allen fair zu sein."

Den anhaltenden Spekulationen rund um die Zukunft von Ocon erteilt der Japaner eine klare Absage und zeigt sich von der Gerüchteküche im Paddock genervt. "Gerüchte sind eben Gerüchte. Wie ich schon in Montreal gesagt habe: Die Leute schreiben, was sie wollen, und spekulieren wild drauf los."

Als negatives Beispiel nennt Komatsu abwegige Berichte aus den Medien: "Wenn ich manche Artikel lese, glauben einige Leute sogar, Yuki Tsunoda sei unser Ersatzfahrer - das ist doch unglaublich! Warum sollte ich mich auf solche Gespräche einlassen? Wer Gerüchte und Klatsch schreiben will, soll bitte schreiben, was er möchte."