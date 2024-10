Komatsu: War nicht schwierig, Gene Haas von Toyota zu überzeugen

Haas-Teamchef Ayao Komatsu sagt, dass es nicht schwierig war, Teameigner Gene Haas von der neuen Partnerschaft mit Toyota zu überzeugen. Der amerikanische Rennstall hatte in der vergangenen Woche einen neuen Deal mit dem japanischen Hersteller verkündet, bei dem Haas Ressourcen von Toyota mit benutzen möchte.

Toyota wird Haas unter anderem beim Design und der Herstellung seiner Formel-1-Boliden unterstützen und auch neue Möglichkeiten wie einen eigenen Simulator schaffen, der im Werk in Banbury installiert werden soll.

"Um ehrlich zu sein, ist das ein No-Brainer", sagt Komatsu über die neue Verbindung. "So einen Partner findest du eigentlich nicht, wenn du einen haben möchtest."

Zunächst sei es einfach eine Idee gewesen, doch je mehr Gespräche mit Toyota stattfanden, desto mehr habe man die Ziele, Ansätze, Gedanken, Stärken und Schwächen des anderen verstanden. "Es passt einfach perfekt zusammen", sagt Komatsu, "und es war auch nicht schwierig, Gene davon zu überzeugen."

Denn der Japaner weiß, was für Vorteile die Partnerschaft mit sich bringt: "Unter der Budgetgrenze muss man kosteneffizient sein, und natürlich muss man um konkurrenzfähig zu sein auch zeiteffizient sein. Und mit unserem aktuellen Modell sind wir dabei limitiert", sagt er.

Zwar habe man sich in einigen Bereichen gesteigert, "aber bis wir nicht einige Engineering-Aspekte selbst machen, was im Normalfall ein großes Investment und viel Vorlaufzeit benötigt, kannst du in Sachen Effizienz - Zeit und Kosten - keine größeren Schritte machen", so Komatsu.

Aber dadurch, dass bei Toyota, viele Zutaten schon vorhanden sind, könne man diese Schritte nun sehr schnell machen. "Von daher ist es ein No-Brainer" und stieß bei Gene Haas schnell auf Zustimmung.

"Gene ist bei seinem Formel-1-Team sehr engagiert und er fragt mich immer, was wir als nächstes tun können, um besser zu sein, konstant in die Top 5 oder 6 zu fahren und irgendwann die Chance auf ein Podium zu haben", so Komatsu. "Also nein, es war nicht schwierig, Gene zu überzeugen."