Komatsu: Warum steht Haas' neuer Teamchef auf dem Williams FW46?

Als der neue Williams FW46 für die Formel-1-Saison 2024 am Montagnachmittag der Öffentlichkeit präsentiert wurde, dürfte so manch ein Fan eine Augenbraue hochgezogen und sich gefragt haben: Warum steht da der Name des neuen Haas-Teamchefs auf dem Seitenkasten? Gleiches fragte sich auch das Haas-Team selbst in einem an Williams gerichteten Post auf X.

Denn auf dem Seitenkasten des FW46 prangt groß "Komatsu" - so wie Ayao Komatsu, der Günther Steiner im Januar als Teamchef bei Haas abgelöst hatte. Der Japaner muss mit seinem Team 2024 also gegen ein Auto fahren, auf dem sein eigener Name steht. Doch was hat es damit auf sich?

Eines vorweg: Außer dass beide aus Japan kommen, haben der Haas-Chef und der neue Williams-Sponsor nichts miteinander zu tun. Laut dem Team selbst handelt es sich bei der neuen mehrjährigen Partnerschaft um "eine stolze Wiederaufnahme einer langjährigen Beziehung".

Denn schon in den 80er- und 90er-Jahren, also Williams' erfolgreichster Zeit in der Formel 1, waren beide partnerschaftlich miteinander verbunden. In dieser Zeit stellte Komatsu Williams Know-how und Technologie zur Verfügung, darunter auch Getriebeteile für die siegreichen Autos FW18 und FW19.

"Sowohl Williams als auch Komatsu werden ihr Vermächtnis zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Sport wieder aufleben lassen, um gemeinsam eine neue Ära des Erfolgs im Jahr 2024 und darüber hinaus zu beginnen", heißt es seitens des Teams.

Genau hinschauen: An der Seite der Nase des FW18 ist das Logo klein zu sehen Foto: LAT

Komatsu-Geschäftsführer Hiroyuki Ogawa sagt: "Komatsu und Williams Racing haben gemeinsame Werte in Bezug auf Innovation und die Entwicklung unserer Mitarbeiter, und wir freuen uns darauf, durch unsere Partnerschaft gemeinsam Werte zu schaffen, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke."

"Unsere Partnerschaft mit Williams Racing steht im Einklang mit der Mission von Komatsu, durch Produktions- und Technologieinnovationen Werte zu schaffen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, in der Menschen, Unternehmen und unser Planet gemeinsam gedeihen können", so der Japaner.

Der neue Sponsor ist bekannt als ein weltweit führendes Unternehmen, das Bau- und Bergbaumaschinen, Nutzfahrzeuge (Kompaktmaschinen), Forstmaschinen, Industriemaschinen und andere herstellt und vertreibt.

Das Logo von Komatsu wird auf dem FW46 von Alexander Albon und Logan Sargeant sowie auf den Fahrer-Overalls und der Teamkleidung von Williams zu sehen sein.

