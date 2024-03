Kommt Adrian Newey jetzt auch zu Ferrari, Lewis Hamilton?

Kommt es bei Ferrari 2025 zur Traumkombination aus Lewis Hamilton und Adrian Newey? Den siebenmaligen Weltmeister hat sich die Scuderia schon geangelt, doch folgt ihm auch noch der Stardesigner?

Eigentlich sitzt Newey bei Red Bull fest im Sattel, doch die jüngsten Ereignisse im Rennstall dürften zumindest die Türen für einen Abgang geöffnet haben. Newey gilt als enger Freund von Teamchef Christian Horner, und beide sollen sogar Verträge besitzen, die aneinander gekoppelt sind.

Muss Horner gehen oder wird das Team weiter durch die aktuellen Ereignisse zerrieben, könnte auch Newey gehen. Ralf Schumacher hatte sich bereits geäußert, dass Newey "ein harmoniebedürftiger Mensch" sei und sich das "auf Dauer sicherlich auch nicht antun wird".

Eine Option wäre Mercedes, wo er zusammen mit Max Verstappen hingehen könnte, sollte auch der Niederländer die Reißleine ziehen, doch eine vielleicht sogar realistischere Variante wäre Ferrari.

Newey hatte im vergangenen Jahr betont, dass er es emotional bedauere, nie für Ferrari gearbeitet zu haben. Das könnte er nachholen. Und er könnte dort auch mit Lewis Hamilton arbeiten, mit dem er ebenfalls noch nie direkt zu tun hatte. Auch das wäre "fabelhaft" gewesen, wie er damals sagte. Newey könnte so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

"Mein Wechsel hat gezeigt, dass alles möglich ist"

Hamilton selbst will das nicht ausschließen: "Ich denke, dass mein Wechsel gezeigt hat, dass alles möglich ist."

Allerdings spielt er die Bedeutung des Designers herunter: "Ich weiß, dass Adrian das ganze Lob für die Arbeit von allen einsackt. Ich weiß, dass er natürlich ein großer Teil davon ist, aber ich weiß auch, dass es so viele Ingenieure gibt, die im Hintergrund Teil der Entwicklung sind", so Hamilton. "Es liegt nicht an einer Person."

Hält Adrian Newey Red Bull die Treue? Foto: Motorsport Images

"Es ist auch nicht meine Entscheidung", meint er weiter. "Aber ich fahre in diesem Jahr gegen ihn, von daher kann ich noch nichts über das kommende Jahr sagen."

Dass derweil Max Verstappen seinen Platz bei Mercedes einnehmen könnte, sieht er aktuell nicht: "Ich bin sicher, dass Max auf der Liste ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass er einen Vertrag hat. Und ich kann auch nicht sehen, warum man ein Auto verlassen sollte, das so gut ist."

Erinnerungen an schwierige McLaren-Zeit

Aber wer weiß, was noch bei Red Bull passiert. Das Team steht vor einer Zerreißprobe und droht, wichtige Mitarbeiter zu verlieren. Hamilton selbst weiß, wie schwierig das für ein Team ist, weil er sich an seine McLaren-Zeit erinnert fühlt, als der damalige Teamchef Ron Dennis im Zuge der Spygate-Affäre stark unter Druck geriet.

"Wir sind durch eine schwierige Zeit gegangen, und das hat alle beeinflusst. Ich weiß nicht, ob es dort auch so ist, aber das ist die Erfahrung, an die ich mich erinnere", sagt Hamilton.

"Die Dinge, die Ron durchmachen musste, und die Schritte, die wir unternehmen mussten, haben uns alle beeinflusst."

"Ein Leader ist unheimlich wichtig, weil er den Ton vorgibt und sicherstellt, dass sich das Team an die Werte hält, die der Sport vorlebt. Es gibt zwar noch andere Leute weiter unten, die ebenfalls so wichtig sind, aber der Anführer ist der Schlüssel für das Ziel, auf das man hinarbeitet."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.