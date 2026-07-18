"Komplett andere Welt": Kimi Antonelli dominiert Abschlusstraining in Belgien

Kimi Antonelli hat sich die Bestzeit im dritten Freien Training zum Grand Prix von Belgien 2026 gesichert und geht damit am Samstagnachmittag als Favorit in das Formel-1-Qualifying in Spa-Francorchamps. Der Mercedes-Fahrer hatte schon am Freitag Tagesbestzeit erzielt und setzte sich auch in der abschließenden Session bei Schönwetter an die Spitze der Zeitenliste.

Antonelli stellte seine persönlich beste Rundenzeit (1:45.990 Minuten) bereits eine halbe Stunde vor Schluss auf. Dieser erste Versuch war ausreichend, um die 60 Minuten als Erster zu überstehen, obwohl er eine später getimte schnelle Runde neben der Ideallinie abbrechen musste. Ein Indiz dafür, wie sehr er an diesem Wochenende Herr der Lage zu sein scheint.

Zweiter wurde (ebenfalls wie am Freitag) der amtierende Weltmeister Lando Norris (McLaren), mit einem Rückstand von 0,139 Sekunden. Auf P3 bis P5 folgten Max Verstappen (Red Bull/+0,148), George Russell (Mercedes/+0,367) und Lewis Hamilton (Ferrari/+0,392).

Für Hamilton endete das Training übrigens mit einer Schrecksekunde: An der gleichen Stelle wie am Freitag Pierre Gasly verlor er seinen Ferrari außer Kontrolle, schlitterte ins Kiesbett - und demolierte sich dabei die rechte Hinterradaufhängung. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen so umfassenden Materialschaden, nur zweieinhalb Stunden vor Beginn des Qualifyings.

"Sorry", entschuldigte sich Hamilton am Boxenfunk. Zurück zum Team schleppen konnte er sich nicht mehr: Die Session ging unter Gelb zu Ende, weil er auf der Strecke stehenblieb. Formel-1-Experte Günther Steiner sagt dazu im Interview mit ServusTV: "In der letzten Minute sowas hilft niemandem. Aber die kriegen das Auto schon wieder hin."

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Antonelli wieder von Anfang an schnell

Allzu nervenzerfetzend verlief das dritte Freie Training zunächst nicht. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe sich Antonelli langsam mal ins Cockpit setzte, und etwa eine halbe Stunde, bis es den ersten nennenswerten Zwischenfall gab: Isack Hadjar (Red Bull) blieb in der Boxenausfahrt stehen, zu dem Zeitpunkt mit acht Runden auf dem Konto.

Antonelli lieferte dann, nach seiner Freitagsbestzeit, gleich wieder eine Machtdemonstration ab, als er sich auf Anhieb in 1:45.990 Minuten an die Spitze setzte. Zur Halbzeit des Trainings hatte er damit 0,799 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Hamilton im Ferrari. "Ich hoffe, dass da noch der eine oder andere nachlegen kann. Weil acht Zehntel, das wäre ja eine komplett andere Welt", befürchtete Formel-1-Experte Timo Glock im Live-Kommentar bei Sky.

Und bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurden die Sorgenfalten ob des zweiten Autos tiefer: 1,296 Sekunden Rückstand, Platz 5 im Zwischenklassement. Bis zum Ende verbesserte sich Russell immerhin noch auf Platz 4, und den Rückstand verkürzte er auf akzeptable 0,367 Sekunden.

Glock analysiert: "Antonelli ist derjenige, der rausgeht und das sofort abrufen kann. Er hat diese Leichtigkeit. Russell hat das Pech, dass sich die kleinen technischen Probleme bei ihm im Kopf festsetzen. Das ist bei Antonelli nicht der Fall."

Hadjar war ein paar Minuten nach seinem Zwischenfall schon wieder unterwegs - aber happy war er nicht: "Nichts ist bereit", meckerte er am Boxenfunk. Bei Verstappen war die Laune nur wenig besser. Der "halbe Lokalmatador" beklagte sich darüber, dass das Hochschalten nicht flüssig lief. Wie schon am Freitag.

Hadjar rutschte noch auf Platz 10 ab. Sechster wurde Charles Leclerc (Ferrari), allerdings mit einer Lücke von vier Zehntelsekunden zu P5 (Hamilton). Oscar Piastri (McLaren) folgte auf Rang 7 - und Nico Hülkenberg (Audi) wurde Achter, obwohl Rennleiter Allan McNish noch am Freitag vorhergesagt hatte, dass Spa für sein Team eines der schwierigeren Wochenenden werden könnte. "Sie sind auf eine Sekunde dran. Ich denke, die bringen beide Autos ins Q3", prognostiziert Steiner.

Warum vertuscht die Formel 1 ihr Energieproblem?

Ein Thema blieb auch am Samstagmorgen das Energiemanagement. Weil die schnellen Kurven in Spa nicht reichen, um die Batterien für die gesamte Runde zu laden, verhungerten die Fahrer am Ende der Geraden. Und die TV-Regie versucht, das konsequent vor den Zuschauern zu verstecken, indem die Onboard-Livebilder etwa entlang Kemmel stets beendet werden, bevor den Autos die Batterie ausgeht und sie sichtbar langsamer werden.

Verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das Energiemanagement ohnehin seit Saisonbeginn ein bestimmendes Thema in der medialen Berichterstattung ist. Auch Sky-Kommentator Sascha Roos kann das nicht nachvollziehen: "Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja kein Geheimnis, dass die Autos auf den Geraden langsamer sind als im vergangenen Jahr. [...] Damit kann man doch transparent umgehen. Das nervt am Ende mehr, als würde man einfach offen drüber reden. Und das macht es für alle Beteiligten schwierig, das a) zu verstehen und b) zu erklären."

So geht's beim Grand Prix von Belgien weiter

Nach dem dritten Freien Training steht am Samstagnachmittag ab 16 Uhr das Qualifying auf dem Programm. Am Sonntag ist der Rennstart in Spa-Francorchamps auf 15 Uhr angesetzt. Um 20 Uhr starten Kevin Scheuren und Stefan Ehlen ihre YouTube-Analyse, um pünktlich vor dem Beginn des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien fertig zu sein. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen. (Hier geht's zum YouTube-Kanal von Formel1.de!)

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz können unserer aktuellen Übersicht entnommen werden. Details zur Wetterprognose gibt's in unserer Vorschau.

Nach Spa geht es direkt mit dem Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring weiter (24. bis 26. Juli). Anschließend folgt die Sommerpause mit drei rennfreien Wochenenden in Folge. (Hier geht's zum Formel-1-Kalender 2026!)