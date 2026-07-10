Konkurrenz kommt nicht hinterher: Reaktionen auf die Ferrari-Upgrades

Während Ferrari wegen der kontinuierlichen Weiterentwicklung des SF-26 unter genauer Beobachtung steht, ist den Teams, die im Mittelfeld nach Performance suchen, klar: Eine ähnliche Upgrade-Strategie ist für sie unmöglich.

Das neue Reglement, das die Formel 1 für die Saison 2026 eingeführt hat, hat den Entwicklungszyklus komplett auf null zurückgesetzt. Das Team, das zuvor an der Spitze der Pyramide stand - McLaren -, wurde durch Mercedes ersetzt.

Doch der neue Zyklus bringt auch größere Chancen mit sich, durch Update-Pakete signifikante Sprünge zu machen, da das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags wieder ganz am Anfang steht.

Wolff gegen Ferrari

Und während Mercedes in der Anfangsphase der Saison die dominierende Kraft war, hat Ferrari die Entwicklung seines SF-26 aggressiv vorangetrieben. Die Arbeit in Maranello trägt bereits Früchte: Lewis Hamilton und Charles Leclerc fuhren in Spanien und Großbritannien Siege ein.

Diese Philosophie hat im Fahrerlager für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Nicht zuletzt bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der öffentlich hinterfragte, ob die Scuderia die Budgetobergrenze der Weltmeisterschaft einhalten könne, wenn sie ihr Paket so häufig überarbeitet.

Sein Ferrari-Gegenpart Fred Vasseur war alles andere als glücklich darüber, dass sein langjähriger Freund in Silverstone ausgerechnet sein Team herausgepickt hatte. Auf die Frage, warum das so sein könnte, deutete der Franzose an, dass die "Upgrades" des Teams größer gemacht würden, als sie es in der Realität eigentlich sind.

Vasseur bezieht Stellung

"Ich fand es ein bisschen seltsam, denn ich denke, je mehr Leistung ein Team zu Beginn bringen kann, wenn wir zu Beginn etwas bringen können, dann tun wir das auch. Und es ist besser, zwei Zehntel für fünf Rennen zu haben als zwei Zehntel für die letzten beiden", erklärt Vasseur.

"Aber manchmal ist es eben schwierig, Leistung zu finden, manchmal etwas weniger. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, dass wir ein großes Upgrade bringen, aber das ist nur eine Modifikation von ein paar Teilen, mehr nicht."

Während Ferrari die Kapazitäten hat, sein Auto schrittweise zu verbessern - genau wie Red Bull in den vergangenen Rennen -, ist der Entwicklungsplan weiter hinten im Feld deutlich komplizierter.

Williams kann das Tempo nicht gehen

Williams ist eines der Teams, das einen verhaltenen Start in eine Saison erwischt hat, die eigentlich als großer Schritt nach vorne aus dem Mittelfeld angepriesen worden war.

Teamchef James Vowles erklärte detailliert, warum das Team aus Grove der aggressiven Entwicklungsstrategie von Ferrari nicht folgen kann: "Selbst wenn ich alles pünktlich und einsatzbereit hätte, ist unser Effizienzniveau nicht auf dem Stand eines Formel-1-Teams, das seit zehn Jahren eine etablierte Arbeitsweise hat."

"Das ist einfach Fakt. Sie haben also viel effizientere Prozesse im Hintergrund. Nehmen wir Williams: Wir hatten kein externes Lieferantennetzwerk auf dem richtigen Niveau, weil fundamental einfach das Geld fehlte, um sie zu bezahlen."

"Mercedes hat über zwölf Jahre hinweg eine Beziehung aufgebaut, um die besten Lieferanten zu haben, und die besten Leute bei diesen Lieferanten arbeiten pünktlich, mit der richtigen Kommunikation und den richtigen Arbeitsweisen an ihrem Produkt. Klingt simpel, ich weiß."

Williams will das Niveau erreichen

"Aber wenn das fehlt, versuche ich in zwei Jahren das aufzubauen, was bei den anderen in zehn Jahren entstanden ist - und das, ohne unbedingt die beste Zuweisung von Leuten um sich herum zu haben. Das passiert nicht von heute auf morgen."

"Das bedeutet, dass es einen Effizienzverlust gibt, und das kann entweder Zeit oder Geld sein. Man kann sich aussuchen, an welchem dieser beiden Hebel man ziehen möchte, oder ob man an beiden ziehen will."

"Bei Ferrari ist das genauso. Alle Top-Teams haben das. Unsere Aufgabe bei all dem ist es, einen Weg vorzugeben, wie wir dieses Niveau erreichen oder sogar anders als sie denken, um dorthin zu kommen."

Aston Martin hinkt hinterher

"Aber ich denke, für die andere Seite der Startaufstellung gilt fundamental: Es wird mehr Geld kosten und mehr Zeit in Anspruch nehmen, um Teile zu produzieren."

Aston Martin hat sich nach einem albtraumhaften Saisonstart ganz hinten im Feld wiedergefunden, liegt aber immerhin noch vor Neueinsteiger Cadillac - dank eines geerbten Punktes beim umstrittenen Grand Prix von Monaco im Juni.

Seit dem Saisonauftakt wurden am AMR26 nur minimale Updates vorgenommen, doch für den Grand Prix von Ungarn vor der Sommerpause wird ein umfangreiches Paket erwartet.

Upgrades lange geplant

Angesprochen darauf, wie die Strategie von Ferrari möglich sein kann und ob das Team aus Silverstone sie mit dem eigenen Auto kopieren könnte, antwortete der leitende Ingenieur an der Rennstrecke, Mike Krack: "Das hängt vom Plan ab. Am Ende des Tages wurde die Entscheidung getroffen. Sie werden sich erinnern, dass wir gesagt haben, wir bringen nicht Rennen für Rennen für Rennen neue Teile."

"Und wenn ihr Plan anders war, dann war er eben anders. Man darf nur eines nicht vergessen: Wenn man jede Woche ein Upgrade bringt, muss man das lange im Voraus planen."

"Man kann nicht sagen: 'Ich war in Österreich schlecht und habe in der Woche darauf in Silverstone ein Upgrade.' Das folgt alles einem Plan, dessen Erstellung viel Zeit in Anspruch genommen hat, bei dem man alles einkalkuliert - Logistik, Produktion, die technischen Besonderheiten der Rennstrecke und all das. Jedes Team hat also seinen Plan und arbeitet innerhalb seiner Rahmenbedingungen."