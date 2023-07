Kopfschütteln bei Red Bull: Sergio Perez crasht bei erster Ausfahrt!

So optimistisch war Sergio Perez, endlich mal einen guten Start in ein Rennwochenende zu erwischen: "Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und mich vorbereitet, und ich bin bereit, hier ein starkes Qualifying zu liefern", sagte er am Donnerstag am Hungaroring. Eine Aussage, die ziemlich schnell und ziemlich schlecht gealtert ist.

Perez hatte noch keine einzige schnelle Runde gefahren und es hingen die ersten Regentropfen in der Luft, als er bei Kurve 5 von der Strecke in die Reifenstapel rutschte und dort einschlug. "Ich kann das nicht glauben", ärgerte er sich am Boxenfunk. "Ich glaube, ich bin aufs Gras gekommen. Beim Bremsen. Hab's einfach verloren."

Teamchef Christian Horner schüttelte in der Red-Bull-Box den Kopf, Helmut Marko war die Unzufriedenheit anzusehen. Zumal der Fehler zum für Perez schlechtestmöglichen Zeitpunkt kommt: Zuletzt hatte er fünfmal hintereinander Q3 verpasst, während Max Verstappen in den gleichen fünf Qualifyings fünfmal auf Poleposition fuhr.

'Sky'-Experte Ralf Schumacher analysiert: "Sowas darf einfach nicht passieren. Das wird letztendlich auf Dauer dazu führen, dass er seinen Sitz verlieren wird. So kann das Red Bull nicht lassen. Vielleicht geht's am Ende doch viel schneller, dass Ricciardo in diesem Auto sitzt, als wir jetzt gerade noch denken ..."

Horner konnte "den Frust in seiner Stimme hören" und gibt zu, den Unfall auch selbst als "frustrierend" zu empfinden: "Hoffentlich beschränkt sich der Schaden auf rechts vorn und wir können das bis zur nächsten Session reparieren. Nicht die ideale Art und Weise, ins Wochenende zu starten", sagt er im Interview mit 'Sky'.

Wegen des Perez-Crashs wurde die Session unterbrochen. Als es nach zehn Minuten weiterging, setzte der Regen ein. Es hatte noch kein Fahrer eine Rundenzeit erzielt, als der Regen für die Trockenreifen zu stark wurde. Viel gefahren wurde bei diesen Bedingungen zunächst nicht, weil es am Sonntag aller Voraussicht nach trocken bleiben wird.

15 Minuten vor Schluss dann die nächste Panne, als Carlos Sainz (Ferrari) ausgangs Kurve 3 über ein Bächlein auf der Strecke fuhr und beim Beschleunigen ins Rutschen kam. Er schlug leicht an, sein Auto nahm dabei aber keinen sichtbaren Schaden. Sainz steckte zuerst auf einem Randstein fest, wurde aber von Sportwarten angeschoben und konnte an die Box zurückfahren.

Die Session war danach erneut kurz unterbrochen, um die Strecke von den Resten der zerfetzten Werbetafel zu befreien. Elf Minuten vor Schluss ging's weiter, doch die kurze Zeit reichte aufgrund der Nässe der Strecke nicht mehr, um ein ernsthaftes Training etwa der Updates zu erlauben. Nur McLaren, Williams und Alfa Romeo haben nach Ungarn keine neuen Teile gebracht.

Das Ergebnis wurde angesichts des immer stärker werdenden Regens zur Nebensache. Am Ende sicherte sich George Russell (Mercedes) die Bestzeit, vor Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) und Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hülkenberg (Haas) belegte den zehnten Platz.

