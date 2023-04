Krack: Alonsos Arbeitsmoral hat Aston Martin inspiriert

Audio-Player laden

Aston-Martin-Formel-1-Teamchef Mike Krack sagt, Fernando Alonso gehe mit gutem Beispiel voran und inspiriere das Team mit seiner Arbeitsmoral. Der Spanier wurde in allen drei bisherigen Rennen des Jahres 2023 Dritter und trug dazu bei, dass das Team aus Silverstone in der aktuellen Weltmeisterschaftswertung auf Platz zwei liegt.

Krack räumt ein, dass die Tatsache, dass die Aston-Martin-Mechaniker Alonsos Namen unter dem Podium gesungen haben, ein Zeichen für die Wertschätzung ist, die er genießt: "Ich denke, es war im Grunde eine Bestätigung dafür, wo er im Team steht", sagt er. "Er brachte eine Menge Energie, eine Menge Positivität mit, als er ankam."

"Er geht immer mit gutem Beispiel voran. Er ist sehr früh da, er arbeitet wirklich hart, und es ist diese Vorbildfunktion, die jeder sieht und an der er sich festhält und die ihm eine zusätzliche Motivation gibt. Und ich denke, dass das Singen des Namens auch für ihn eine Bestätigung war, dass er wirklich viel in die Mannschaft eingebracht hat."

Kann Alonso mit Aston Martin Weltmeister werden, Mike Krack?

Krack lobt Alonso zudem für seine konstante Form an den Rennwochenenden: "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass du nach den ersten drei Rennen drei Podestplätze hast, hätte ich es nicht geglaubt", sagt er. "Aber es zeigt auch, was für einen Champion wir da haben. Er ist einfach unglaublich, seine Konstanz."

"Wenn man sich alle bisherigen Sessions des Jahres anschaut, war er immer dabei, in jeder Session, in jedem FT1, FT2, er ist immer dabei und gibt immer das Maximum", so der Luxemburger.

Krack spielt aber die Chancen herunter, dass Alonso in den kommenden Jahren um eine dritte Weltmeisterschaft kämpfen kann. Er betont jedoch, dass das Alter kein Faktor sei.

"Ich wäre wirklich glücklich, wenn wir ihm das Auto zur Verfügung stellen könnten, um diesen dritten Titel zu gewinnen, aber ich denke, wir müssen mit den Füßen ein bisschen mehr auf dem Boden bleiben, wenn wir über Weltmeisterschaften sprechen. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, um uns von dem zu entfernen, wo wir vorher waren, und wir sollten nicht anfangen zu träumen."

Weitere Co-Autoren: Alex Kalinauckas. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.