Krack schwärmt: Alonso ist immer noch motiviert wie ein Rookie

Fernando Alonso mag mit seinen 42 Jahren zwar der älteste Fahrer im aktuellen Formel-1-Starterfeldes sein, aber laut seinem Aston-Martin-Team ähnelt die Energie, die er ausstrahlt, immer noch der eines unermüdlichen Rookies.

So erklärt Alonsos Teamchef Mike Krack: "Viele Fahrer gehen in kleinere Teams und versuchen, das zu nehmen, was sie bis zum Ende ihrer Karriere mitnehmen können. Das haben wir nicht gesehen, es ist eigentlich das komplette Gegenteil."

Alonsos Wechsel von Alpine zu Aston Martin für 2023 hatte für Aufsehen gesorgt, als er im Sommer 2022 bekannt gegeben wurde, da der Spanier in der Vergangenheit immer wieder gewagte Teamwechsel vollzog, die nicht immer funktionierten.

Doch der zweifache Weltmeister stieß zum Team in Silverstone, als es mit dem neuen Auto für 2023 gerade in Form kam. In den ersten acht Rennen fuhr er sechs Podiumsplätze ein.

Und während Sebastian Vettel, der Fahrer, den Alonso ersetzte, für seinen Beitrag zum großen Sprung nach vorn gelobt wurde, war es Alonsos Energie und Arbeitsmoral, die Teamchef Mike Krack als einen der größten Vorteile des Teams bezeichnete.

Der positive Einfluss von Alonso auf das Team

"Wir hatten einen Fahrer hier, von dem man denkt, es sei seine erste Saison. Er war einfach voller Energie, er trieb nicht nur uns, sondern auch sich selbst an, und er ging wirklich mit gutem Beispiel voran. Er war der Erste im Büro", verrät Krack. "Wenn man morgens ins Büro kam, saß er da und sagte: 'Guten Tag, Leute!'"

"Diese Vorbildfunktion hat sich auf das Team ausgewirkt und das Team vorangebracht. Wir sind jetzt ein viel besseres Team als vor zwölf Monaten. Das ist natürlich auch ein Verdienst der anderen, nicht nur von ihm. Aber ich denke, dass wir uns dadurch wirklich viel, viel mehr verbessert haben, als wir es ohne ihn getan hätten."

Auch Performance-Leiter Tom McCullough betont, dass Alonso das Team "unermüdlich" vorantreibt und die Erwartungen an die Zusammenarbeit mit ihm übertroffen hat, nachdem er den Ruf hatte, eher schwierig und hart gegenüber Teamkollegen zu sein.

"Er war eine wirklich positive Kraft, jeden einzelnen Tag, von der ersten Minute an", sagt McCullough und schwärmt von Alonsos Arbeitsethos: "Er war unerbittlich."

"Da ich ihn nicht wirklich gut kannte, hatte ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie er sein würde, aber es war sehr beeindruckend, wie hart er gearbeitet hat, aber auch wie effizient er mit seinem Feedback ist und wie gut er Bescheid weiß. Wie konstruktiv er innerhalb des Teams ist. Das war wirklich sehr beeindruckend."

Auf der Strecke flachte Aston Martins starke Anfangsform im Laufe des Jahres 2023 jedoch ab und das Team wurde von McLaren auf den vierten Platz der WM verdrängt. Nach der Sommerpause gelangen mit Alonso nur zwei weitere Podestplätze.

Harmonie mit Teamkollege Stroll stimmt auch

Teamkollege Lance Stroll war von der verminderten Wettbewerbsfähigkeit stärker betroffen, da es ihm schwerfiel, einige Schwächen des AMR23 zu überwinden. Bei einigen früheren Teams von Alonso hätte das zu Spannungen führen können, sei die Harmonie bei Aston Martin nicht gestört worden, sagt Krack.

"Ich denke, dass beide Fahrer unter den Charakteristiken, die wir (am Auto; Anm. d. R.) hatten, gelitten haben. Und ich bin wirklich froh darüber, wie wir damit umgegangen sind, ohne dass es zu großen Ausbrüchen in den Medien gekommen ist, ohne dass wir aufeinander losgegangen sind und uns die Schuld gegeben haben."

"Ich bin nicht der Typ, der viel über Stolz redet, aber wenn ich auf etwas stolz bin, dann auf die Art und Weise, wie wir zusammengehalten haben", so der Teamchef.

In einem Video, das am Montag vor seiner Sitzanpassung im Aston-Martin-Werk in den sozialen Medien gepostet wurde, war Alonsos Vorfreude auf seine nunmehr 21. Saison in der Formel 1 deutlich zu spüren. Er ist immer noch hungrig.

"Der erste Tag des Jahres 2024 ist ein sehr emotionaler Tag", sagte der Spanier. "Es ist wirklich eine ganz besondere Zeit in der Saison, und das ist jetzt nach ein paar Jahren in der Formel 1 nicht anders. Ich habe immer noch diese Schmetterlinge im Bauch."

"Ich denke ständig darüber nach, wie ich schneller werden und ein besserer Fahrer sein kann. Wenn man sich einige der Rennen von 2023 noch einmal anschaut, sieht man vielleicht andere Linien, andere Strategien für alle Teams oder Fahrer. Die Neugier, sich zu verbessern, ist immer da und man hört nie auf zu lernen."

Was seine Zukunft in der Königsklasse betrifft, deutete Alonso, der im Juli 43 Jahre alt wird, bereits an, dass der immer umfangreichere Rennkalender bei seiner Entscheidung für einen Rücktritt eine größere Rolle spielen würde als das Fahren selbst.

Doch da der zweifache Weltmeister keine Anzeichen einer Ermüdung zeigt, hofft Krack, dass Aston Martin Alonso auslaufenden Vertrag über 2024 hinaus verlängern kann.

"Das hoffe ich wirklich", sagt der Aston-Martin-Teamchef. "Ich hoffe wirklich, dass wir weitermachen können. Wenn wir die Dynamik und die Zusammenarbeit beibehalten, die wir jetzt haben, können wir ewig weitermachen."

