Krank nach Italien: Ferrari in Abu Dhabi wieder ohne Mattia Binotto

Ferrari ist beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi wieder in Händen von Laurent Mekies, denn Teamchef Mattia Binotto verpasst zum dritten Mal in vier Rennen einen Grand Prix.

Der Italiener hat sich mit einer Krankheit auf den Weg in die Heimat gemacht. Es handelt sich Teamquellen zufolge nicht um COVID-19, sondern eine "normale" Unpässlichkeit.

Binotto hatte sich bereits beim Sachir-Grand-Prix die Krankheit eingefangen. Statt zum Yas Marina Circuit zum Finale zu reisen, hat er einen Flieger in Richtung Italien genommen.

Der 51-Jährige hatte bereits die Großen Preise der Türkei und von Bahrain verpasst. Für das zweite Bahrain-Rennen, den Sachir-Grand-Prix, kehrte er an den Kommandostand zurück.

