Krank: Sebastian Vettel fällt bei Barcelona-Test aus!

Für Sebastian Vettel beginnt die Formel-1-Saison 2020 mit einer kleinen Hiobsbotschaft: Der viermalige Weltmeister hätte am Mittwoch in Barcelona eigentlich im neuen SF1000 in die Wintertests starten sollen, doch das fällt nun flach.

Weniger als eine halbe Stunde vor Testbeginn gab Ferrari auf Twitter bekannt, dass sich Vettel "nicht großartig" fühlt und daher Charles Leclerc das Steuer übernimmt.

Eigentlich war geplant gewesen, dass Vettel am Mittwoch und Donnerstag (am Donnerstag nur bis Mittag) fährt und erst dann an Leclerc übergibt.

Wie schwer Vettel erkrankt ist und ob er ab Donnerstagmittag dann fahren kann, ist derzeit nicht bekannt.

Allzu schlimm kann es allerdings nicht sein, schließlich ist er am Mittwochmorgen zunächst, eingepackt in eine Winterjacke und eine rote Haube, am Circuit de Barcelona-Catalunya aufgetaucht.

Mit Bildmaterial von Sutton.