Krasse Luxus-Hospitality bei Mercedes für Las-Vegas-Grand-Prix

Kaum etwas steht so sinnbildlich für die Extravaganz in der Formel 1, manche würden auch sagen für die Dekadenz. Wer in die luxuriösen Motorhomes eingelassen wird, gehört zu einem sehr erlesenen Kreis und hat in der Regel viel Geld in der Tasche.

In diesem Ambiente aufzufallen, ist schwer. Doch genau das dürfte Mercedes mit seiner Hospitality für den Las-Vegas-Grand-Prix der Formel 1 gelungen sein. Mit dem "Vegas Club" will der deutsche Hersteller mit Teamsitz in Brackley die Grenzen der VIP-Betreuung noch einmal verschieben.

Die Renderings zeigen ein luxuriöses Ambiente, das die Gäste vergessen lassen soll, dass sie sich in einer mobilen Hospitality befinden. Es gibt eine Eventbühne, einen Tresen und eine ausgefallene Beleuchtung für eine Clubatmosphäre.

Mercedes selbst spricht von einer Neudefinition der Corporate Event Hospitality. Der Vegas Club soll "den Standard für Premium-Entertainment an der Rennstrecke setzen". Bereits in Miami hatte Mercedes mit dem "Miami Club" ein ortsbezogenes Thema in die Hospitality integriert.

Weiter heißt es in der Pressebeschreibung: "Der Vegas Club bietet einen unvergleichlichen Blick auf die aufregende Action auf der Rennstrecke und ein intensives Erlebnis abseits der Rennstrecke mit Live-Musik, erstklassigen DJ-Sets und Kabarett sowie feiner Gourmetküche und speziellen Cocktails."

Auf drei Etagen erwarten die Gäste verschiedene Themenbereiche, die "die Essenz von Sin City in jeden Aspekt des Vegas Club einfließen lassen". Das Erdgeschoss ist einer alten Bar nachempfunden. Die zweite Etage ist der Entspannung gewidmet.

Für die dritte Etage lassen wir wieder die Mercedes-PR sprechen: "Die dritte und oberste Etage wird einen direkten Blick auf die Rennstrecke bieten. Dies wird mit einzigartigem Entertainment kombiniert, bei dem die Gäste die Synergie von Rennsport und führenden Vegas-Shows erleben können." Zum Erlebnis zählt auch eine Virtual Reality, bei der die Gäste in die Boxengasse eintauchen können.

Victoria Johnson, Marketing Operations Director, sagt über die neue Hospitality: "Innovation und Spitzenklasse sind der Kern von allem, was wir hier im Team tun. Das gilt sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke."

"Wir haben unser Hospitality-Angebot verfeinert und gehen nun den nächsten Schritt. Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein wahrhaft immersives Erlebnis zu bieten. Wir werden es ihnen ermöglichen, den schnellsten Sport der Welt auf eine Weise zu erleben, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen ist."

Sie kündigt außerdem an, dass das Konzept in der Saison 2024 bei weiteren Rennen zum Einsatz kommen soll. Man darf gespannt sein, was sich die Konkurrenz als Antwort einfallen lässt. Denn bekanntlich ist der Wettbewerb bei den Hospitalities in der Formel 1 genauso hart wie auf der Strecke.

Mit Bildmaterial von Mercedes-Benz.