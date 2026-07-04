"Kriegen wir das mal hin?" Das steckt hinter dem Funkspruch von Norris

McLaren-Fahrer Lando Norris übte nach dem Sprint in Silverstone 2026 sanfte Kritik an seinem Team. Er funkte: "Kriegen wir das mal hin?" Später musste Norris diesen Funkspruch erklären - wollte dabei jedoch nicht zu sehr ins Detail gehen.

Norris sagte: "Es ging dabei um mehrere Themen. Ich muss da nichts weiter sagen. Wir müssen einfach in manchen Belangen besser werden. So einfach ist das." Diese "Belange" würden McLaren derzeit in der Leistungsentfaltung "einschränken" und das Potenzial auf Podestplätze und Punkte "begrenzen", so Norris weiter. "Das müssen wir besser machen."

McLaren-Teamchef Andrea Stella stimmt Norris in diesem Punkt zu - und erklärte bei Sky England, was den Funkspruch ausgelöst hatte: "Wir mussten ein paar Kompromisse bei seinem Tempo eingehen, weil wir Kraftstoff sparen mussten."

"Lando hat uns [mit dem Funkspruch] noch einmal deutlich daran erinnert: Wir müssen das besser machen, denn es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass wir den Fahrer darum bitten mussten, Kraftstoff zu sparen. Das ist nicht gut genug."

Was die Entscheidungsfindung für McLaren erschwert

Entscheidend sei, wie präzise das Team den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch im Rennen vorhersage, erklärte Stella. "Dieser Verbrauch ergibt sich aus dem Rennverlauf und den jeweiligen Bedingungen. Das ist mit den aktuellen Antrieben sehr interessant: Man hat einen Jo-Jo-Effekt, der die Daten von dem entfernt, was man als Ausgangsbasis angenommen hat."

Für Beobachter mögen die vielen Positionswechsel unterhaltsam sein, einem Formel-1-Teamchef jedoch bereiten sie Kopfzerbrechen: "Es sind solche Rennsituationen, die ein paar Zehntel kosten. Deshalb will man sie eigentlich vermeiden."

Keine Chance für McLaren gegen Mercedes und Ferrari

Das heißt unterm Strich: McLaren hatte nicht absichtlich knapp kalkuliert, sondern den Rennverlauf in Silverstone nicht korrekt prognostiziert. Beinahe hätte das eine Position gekostet: Norris sah im Sprint als Dritter das Ziel nur 0,856 Sekunden vor Mercedes-Fahrer George Russell. Mehr war realistisch nicht drin für McLaren.

Norris sagte: "Hamilton und Antonelli sind weiter klar schneller als wir. Das heißt, wir haben noch Arbeit vor uns. Wir müssen das Auto verbessern. Dafür haben wir schon einige Ideen, auch für den Rest der Veranstaltung in Silverstone. Vielleicht finden wir also noch ein Zehntel oder dergleichen."