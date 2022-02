Krisensitzung zum Russland-GP: F1-Teams sprechen von "trauriger Situation"

Audio-Player laden

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine werden sich die Teamchefs am Donnerstagabend mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali zu einer Krisensitzung über die Situation in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf den Grand Prix von Russland treffen.

Das Rennen ist der erste Teil eines Tripleheaders, zu dem auch die Grands Prix von Singapur und Japan gehören. Es ist für den 25. September auf dem Sotschi Autodrom geplant.

In einer Erklärung, die die Formel 1 am Donnerstag veröffentlichte, nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine gestartet hatte, hieß es, dass man die aktuellen Entwicklungen "sehr genau" verfolge und die Situation weiterhin beobachten werde.

Kurzfristiges Krisentreffen der Teamchefs angesetzt

Zum für September geplanten Rennen in Sotschi gebe es zu jetzigem Zeitpunkt "keinen weiteren Kommentar". Entschieden gegen die Ausrichtung des Russland-Grand-Prix sprach sich Sebastian Vettel aus, der deutlich machte, dass er in Russland nicht fahren wolle: "Meine Entscheidung ist schon gefallen."

Die Formel-1-Teamchefs betonen indes, dass es ein viel größeres Bild als das der Formel 1 gebe, das man berücksichtigen müsse. "Es ist sehr traurig", sagt Mattia Binotto von Ferrari. "Ich denke, im Moment können wir nur abwarten und hoffen, dass es besser wird."

"Im Moment können wir nur versuchen, eine tiefe Diskussion untereinander zu führen, alle Auswirkungen zu verstehen und die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen."

"Formel 1 in dieser Situation nicht das Wichtigste"

Wichtig sei aber vor allem zu bereifen, dass die Formel 1 in dieser Situation nicht das Wichtigste ist. "Das Wichtigste ist, was dort passiert, und das ist, wie ich schon sagte, sehr traurig", so Binotto, der die Zustimmung von Williams-Teamchef Jost Capito erhält.

"Es ist eine sehr traurige Situation, und unsere Gedanken sind bei den Menschen, die davon betroffen sind", sagt er. "Es zeigt uns auch, dass die Formel 1 nicht das Wichtigste auf der Welt ist, dass es größere Probleme als die Formel 1 gibt."

"Wir denken über die Leistung unserer Autos nach, während andere Leute Angst haben, ihr Leben zu verlieren. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, und ich denke, dass wir alle in diesem Punkt übereinstimmen." Insofern hofft Capito, dass die Formel 1 entsprechend reagiert, wenn es um den Russland-Grand-Prix geht.

Capito hofft auf "angemessene, richtige Entscheidung"

"Wir haben eine sehr gute Beziehung zur FOM und zur FIA. Das sind die leitenden Gremien. Und sie sind sich der Situation bewusst, sie sind auf dem Laufenden und sie werden eine angemessene und richtige Entscheidung für uns alle treffen", so Capito.

Auch Frederic Vasseur von Alfa Romeo pflichtet Binotto bei: "Mattia hat Recht, der Rennsport ist unter solchen Umständen nicht entscheidend. Und es ist eine unglaublich schwierige Zeit. Ich denke, dass jeder die Situation beobachtet. Und Rennen werden in der Zukunft stattfinden, aber heute ist das nicht die Priorität."

Sollte das Rennen in Sotschi letztendlich abgesagt werden, könnte die Türkei als Ersatz dienen. Das Champions-League-Finale in St. Petersburg steht bereits vor dem Aus: Die UEFA will die Verlegung in einer Sondersitzung am Freitag beschließen.

