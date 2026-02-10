Kritik am neuen Auto von Fernando Alonso: Das nervt viele am Aston Martin

Aston Martin hat die Formel-1-Fans am längsten warten lassen: Erst zwei Tage vor Beginn der offiziellen Formel-1-Wintertests 2026 in Bahrain zeigte der Rennstall um Fernando Alonso und Lance Stroll sein finales Farbdesign für die neue Saison (zur Bildergalerie!).

Wenig überraschend präsentiert sich der Aston Martin AMR26 wie seine Vorgängerautos mehrheitlich in "British Racing Green", also Dunkelgrün. Dazu kommen einige schwarze Elemente sowie Akzente in Weiß und grellem Gelb, außerdem etwas Hellblau auf dem Heckflügel.

Dieses Farbdesign stieß bei vielen Beobachtern auf positive Resonanz. Ein Nutzer schrieb auf Reddit: "Aston Martin hat sich dieses Jahr für matte Farben entschieden. Man ist mit dieser Folierung auf Nummer sicher gegangen. Sie war vorher schon sehr schön, also musste man wahrscheinlich nicht viel ändern. Ich denke, sie wird auf der Strecke gut aussehen."

Davon ist auch ein anderer Nutzer überzeugt. Er schrieb: "Aston Martin lebt einfach immer von seiner coolen Farbe." Ein anderer schrieb: "Man soll niemals etwas ändern, das funktioniert. Allerdings fällt es schwer, darüber in Begeisterung zu verfallen, wenn man sieht, was anderswo passiert ist - auch bei McLaren." Das Weltmeister-Team hatte sein finales Farbdesign wenige Stunden vor Aston Martin enthüllt (zur Bildergalerie!).

Der neue Honda-Schriftzug irritiert viele

Doch nicht jeder Fan-Wunsch an Aston Martin ging in Erfüllung: Ein Nutzer hatte sich ausdrücklich "mehr Honda-Branding" gewünscht und verweist auf den Red Bull RB16B aus der Formel-1-Saison 2021, bei dem die Honda-Logos etwas größer ausgefallen waren.

Gerade der neue Honda-Schriftzug rief bei einem anderen Nutzer Kritik hervor: "Die neue Schriftart sieht nicht aus. Sie geht auf dem Auto völlig unter - was man bei einer exklusiven Antriebspartnerschaft nicht erwarten würde."

Insgesamt überwiegt für den Nutzer jedoch die Freude über das mehrheitlich dunkelgrüne Auto: "Als Aston-Martin-Fan, der das Team wegen des Grüns unterstützt, bin ich wieder einmal glücklich, dass es tatsächlich grün ist." Ein anderer kommentierte: "Ich bin zufrieden mit diesem Auto, weil es wirklich gut aussieht."

Beim Formel-1-Shakedown in Barcelona war Aston Martin noch mit einem fast komplett schwarzen Auto angetreten. Teamchef Adrian Newey erklärte das mit Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen AMR26.