Kühlprobleme: Mercedes erklärt Funkspruch von Lewis Hamilton

Audio-Player laden

"Jungs, ihr habt mich in eine wirklich schwierige Position gebracht." - Was wie Kritik an seinem Mercedes-Team aussah, war von Lewis Hamilton in Melbourne nur eine Reaktion auf einige Überhitzungsprobleme mit seinem W13.

Der Brite hatte in Australien Pech mit einer Safety-Car-Phase, bei der Teamkollege George Russell eine Position ihm gegenüber gewinnen konnte. In der Schlussphase kam er nicht mehr an seinem Landsmann vorbei, sodass er sich zu diesem Funkspruch genötigt sah und sich am Ende mit Rang vier begnügen musste.

Chefstratege James Vowles erklärt nun die Schwierigkeiten, denen sich Hamilton ausgesetzt sah: "Es ging um die Motorenkühlung und darum, die Power-Unit während des Rennens kühl zu halten", sagt er. "Wir gehen bei allem an die Grenzen, und eines davon ist die Motorenkühlung. Das tut man, indem man das Bodywork etwas aufmacht oder die Lamellen am Heck des Autos verändert."

Die Entscheidung muss dabei schon am Samstag getroffen werden, da die Parc-ferme-Regel einen Umbau verbietet. "Und in diesem besonderen Umstand waren die Temperaturen [am Sonntag] vielleicht ein oder zwei Grad höher als erwartet", sagt Vowles.

"Und aus diesem Grund waren wir an der Grenze, was der Motor und die Power-Unit in Sachen Kühlung benötigen. Aber das ging nicht nur uns so, das hat man auf und ab des Grids gehört", so der Mercedes-Stratege.

Bei Hamilton sei noch hinzugekommen, dass er durch das Pech mit dem Boxenstopp-Zeitpunkt unerwartet hinter einem anderen Auto lag. "Er musste aus der verwirbelten Luft des Autos vor ihm raus und sicherstellen, dass kühle, saubere Luft durch den Kühler strömt, um die Temperaturen der Power-Unit nach unten zu bekommen", erklärt Vowles.

"Aber das macht es unglaublich schwierig, gegen das Auto vor einem zu kämpfen. Und darum gab es diesen Funkspruch."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.