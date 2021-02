Kühne Prognose: Wird Red Bull 2021 Konstrukteurs-Weltmeister?

Zwei mickrige 3D-Renderings und ein wenig aussagekräftiges Video: Das war alles, was Red Bull beim "Car-Launch" vom neuen RB16B veröffentlicht hat. Trotzdem gab's nach der Präsentation so einiges zu analysieren, und das haben Chefredakteur Christian Nimmervoll, Videomaster Daniel Windolph und Vodcast-Moderator Kevin Scheuren im neuesten Video auf dem YouTube-Kanal unseres Schwesterportals Motorsport-Total.com angepackt.

Scheuren wagt in dem 15-minütigen Analysevideo eine kühne Prognose: "Red Bull Racing kann es schaffen, dieses Jahr Konstrukteurs-Weltmeister zu werden", sagt er und unterstreicht: "Dieses Jahr ist Red Bull Racing fällig! Honda hat einen Schritt nach vorne gemacht. Das Auto sieht gut aus. Ich glaube, dass die beiden Fahrer genau die richtigen Fahrer sind, um das zu schaffen."

Nimmervoll (Facebook: "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll") ist anderer Meinung und hält dagegen: Seiner Meinung nach wird Red Bull genau da landen, "wo sie vergangenes Jahr gelandet sind". Zwar sieht er das Team dank Neuzugang Sergio Perez gestärkt. Aber: "Ich glaube, im Endergebnis werden sie trotzdem Zweiter werden."

Scheuren hingegen wittert Probleme bei Mercedes: Es werde dort "dahingehend noch Probleme geben, dass Hamilton nur ein Jahr Vertrag hat und auch Bottas ein Stück weit um sein Überleben fährt. Das ist die Stärke von Red Bull. Und deswegen: Red Bull Racing wird Konstrukteurs-Weltmeister. Max Verstappen wird allerdings nicht Fahrer-Weltmeister."

Was am RB16B die auffälligsten Neuerungen im Fahrzeugdesign sind, welche Rolle Stardesigner Adrian Newey im Teamgefüge spielt und was Max Verstappen in seiner ersten Online-Pressekonferenz am Donnerstag zu sagen hatte, das gibt's im Analysevideo zu sehen. Jetzt im Videoplayer oder auf dem YouTube-Kanal von Motorsport-Total.com!

