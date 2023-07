Kündigung: Formel 1 verliert Verantwortliche für Rennkalender 2024

Die Formel-1-Organisation hat Veränderungen im Management verkündet: Mit Brandon Snow und Chloe Targett-Adams verlassen zwei wichtige Schlüsselpersonen das Unternehmen.

Der Amerikaner Snow, der seit Februar 2022 als Managing Director Commercial tätig war, hat nach nur 18 Monaten in diesem Amt beschlossen, in sein Heimatland zurückzukehren.

Ein ähnlicher Weg wurde von mehreren seiner Landsleute eingeschlagen, die von Liberty Media für kommerzielle Aufgaben in der Formel 1 angeworben wurden und sich nicht langfristig an ein Leben in Europa binden wollten. Auch Snows direkter Vorgänger Sean Bratches ging aus familiären Gründen zurück in die USA.

Bevor er den Job in der Formel 1 annahm, war Snow zweimal für die NBA in kommerziellen Funktionen tätig und arbeitete im Bereich eSports bei Activision Blizzard.

Bei der Formel 1 war er für Sponsoring, Lizenzen, eSports und Marketing zuständig und nutzte sein Know-how im Sportmarketing, um mehrere große Deals mit US-amerikanischem Flair abzuschließen, wie etwa den mit Paramount Plus.

Die Anwältin Targett-Adams war 14 Jahre lang für die Formel 1 tätig, nachdem sie in der Ära von Bernie Ecclestone im Jahr 2009 als Senior Counsel Teil des Rechtsteams geworden war.

Im Laufe der Jahre verlagerte sich ihr Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Rennveranstaltern, und nach der Übernahme durch Liberty Media im März 2017 wurde sie zum Global Director of Promoters and Business Relations ernannt, bevor sie im Januar 2020 den Titel des Race Promotions Director übernahm.

Sie war verantwortlich für die Zusammenstellung des Kalenders und die Aushandlung von Antrittsgebühren. In dieser Funktion war sie die Hauptansprechpartnerin bei der Formel 1 für jeden der Promoter, bei denen sie hoch angesehen war.

Die Nachricht von ihrem Rücktritt wurde unmittelbar nach der verspäteten offiziellen Veröffentlichung des von ihr erstellten Kalenders für 2024 bekannt. Ihre Aufgaben fallen nun in den Zuständigkeitsbereich von Sasha Woodward-Hill, der obersten Rechtsberaterin der Formel 1, die seit 1996 für die Organisation tätig ist.

Es wird davon ausgegangen, dass Targett-Adams durch eine interne Ernennung in Form von Louise Young, einem weiteren Mitglied der Rechtsabteilung der Formel 1, ersetzt wird. Die Australierin kam 2018 als Rechtsberaterin zur Formel-1-Organisation und war zuletzt als leitende Rechtsberaterin tätig. Sie wird an Woodward-Hill berichten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.