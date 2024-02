Kurios: AlphaTauri auch 2024 in der Formel 1!

AlphaTauri ist zurück in der Formel 1 und dem weltweiten Motorsport - klingt komisch, ist aber so! Nur wenige Wochen nachdem Red Bull den Namen seines Formel-1-Teams abgelegt hat und nun als Racing Bulls (oder Visa Cash App RB) auftreten wird, ist AlphaTauri zurück - und zwar in der Form der gleichnamigen Modemarke, die dem Formel-1-Team ihren Namen gegeben hat.

Denn die Marke des Red-Bull-Konzerns geht eine Partnerschaft mit dem Motorsport-Weltverband FIA ein und wird für drei Jahre offizieller Bekleidungspartner des Verbandes um Präsident Mohammed bin Sulayem. Das wurde am Montagnachmittag verkündet.

AlphaTauri wird im Rahmen der Partnerschaft alle FIA-Mitarbeiter mit Kleidung und Accessoires ausstatten und "damit neu definieren, wie sich Stil und Komfort mit der Welt des Motorsports verbinden lassen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Zudem wird die Marke auch offizieller Partner der FIA-Gala am Ende des Jahres sein, bei der die Gewinner der einzelnen Meisterschaften ausgezeichnet werden.

"Die FIA war schon immer ein Pionier bei der Nutzung von Technologie und Innovation, um die Welt des Motorsports zu verbessern", sagt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. "Unsere Mitarbeiter arbeiten unermüdlich hinter den Kulissen, um die Sicherheit und den Erfolg von Motorsportveranstaltungen weltweit zu gewährleisten."

"Die Partnerschaft mit AlphaTauri ermöglicht es uns, Komfort und Stil in unsere FIA-Bekleidungslinie zu bringen. AlphaTauris innovativer Ansatz und seine Hingabe zur Mode machen sie zum perfekten Partner", so Sulayem weiter.

"Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt, und wir sind stolz darauf, die FIA-Mitarbeiter mit unseren Produkten auszustatten, die nicht nur unser Engagement für Stil widerspiegeln, sondern auch unseren Einsatz für die Verbesserung des Komforts durch unsere Designs."

Das Formel-1-Team AlphaTauri fuhr von 2020 bis 2023 in der Königsklasse, war aber im Grunde nur die von Red Bull initiierte Umbenennung von Toro Rosso, um die eigene Modemarke zu stärken und bekannter zu machen.

In den vier Jahren gelang dem Rennstall ein Überraschungssieg durch Pierre Gasly in Monza 2020 sowie ein weiterer Podestplatz. Die Saison 2023 schloss man auf dem achten Gesamtrang ab und entschied sich für 2024 zu einem weiteren Umbranding. Über die Partnerschaft mit der FIA bleibt der Name aber trotzdem im Umfeld der Formel 1.

Mit Bildmaterial von FIA.