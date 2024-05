Kurios: Neuer McLaren-Junior von Formel-3-Rennen im Juli ausgeschlossen!

Der Donnerstag von Imola ist für den jungen Norweger Martinius Stenshorne eine Achtbahnfahrt der Gefühle: Erst am Morgen wurde der 18-jährige Formel-3-Pilot neben dem Iren Alex Dunne als neuer Juniorpilot von McLaren vorgestellt, bevor es am Nachmittag eine Hiobsbotschaft für ihn gab: Denn Stenshorne wird vom Formel-3-Event in Silverstone ausgeschlossen!

Das findet zwar erst im Rahmen der Formel 1 Anfang Juli statt, doch schon jetzt steht fest, dass Stenshorne an beiden Rennen nicht teilnehmen darf. Der Grund dafür ist kurios: Der Hitech-Pilot hat vor wenigen Wochen ein anderes Nachwuchsrennen auf der britischen Strecke absolviert und damit gegen das Sportliche Reglement verstoßen.

Stenshorne war beim zweiten Saisonevent der britischen GB3-Serie für das Team Chris Dittmann Racing an den Start gegangen (Platz 9 und 14) und hat sich dadurch einen sportlichen Vorteil erschlichen, so die Ansicht des Weltverbandes FIA.

Weder hätten Stenshorne noch sein Hitech-Team die FIA über seinen Ausflug in die GB3 informiert, noch hätten sie im Vorfeld um Erlaubnis gebeten. Aber: Selbst wenn sie eine Genehmigung angefragt hätten, wäre ihnen diese "aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen dem GB3- und dem Formel-3-Auto und dem sportlichen Vorteil für den Fahrer" nicht erteilt worden.

Die britische GB3-Serie nutzt ein 250 PS starkes Auto von Tatuus, das mit einem 2,0-Liter-Motor ausgestattet und damit deutlich stärker als ein Formel-4-Fahrzeug ist. Zwar ist die Formel 3 mit 380 PS und einem 3,4-Liter-Motor noch einmal etwas kraftvoller, trotzdem sehen die Kommissare genug Ähnlichkeiten, um dem Norweger einen sportlichen Vorteil zuzusprechen.

Stenshorne selbst sagt, dass er von der Regel selbst nichts wusste und dass sowohl die Testfahrten im Vorfeld als auch seine Teilnahme am Event von seinem Management organisiert wurden.

Hitech legt Protest ein

Kurios: Laut FIA habe auch der Teamvertreter von Hitech nichts von Stenshornes Teilnahme gewusst, bis die Vorladung der Kommissare beim Team landete. Dabei war das Hitech-Team selbst mit drei Fahrzeugen beim GB3-Event in Silverstone am Start.

Neben seiner Sperre bekommt der 18-Jährige vier Strafpunkte auf seine Lizenz, wodurch er mittlerweile bei zehn Punkten steht.

Hitech hat mittlerweile bestätigt, Protest gegen diese Entscheidung eingelegt zu haben, weil man die Strafe im Vergleich zu ähnlichen Vorfällen als "extrem hart" empfindet. Von weiteren Kommentaren sieht man bis zur Anhörung ab.

Stenshorne: Ehre, Teil von McLaren zu sein

Stenshorne wurde 2023 hinter dem in der Formel 1 hochgehandelten Andrea Kimi Antonelli Vizemeister der Europäischen Formula-Regional-Serie und bestreitet 2024 seine erste Saison in der Formel 3. Beim Sprintrennen in Melbourne konnte der Norweger dabei gleich seinen ersten Sieg in der Serie feiern.

Ein möglicher Titelkampf wird ihm jetzt aber durch die Sperre erschwert, die aber erst für den siebten Saisonevent in Silverstone gilt. In Imola bestreitet die Meisterschaft an diesem Wochenende erst ihr drittes von insgesamt zehn Events.

Die Nachricht von seiner Verpflichtung für den Juniorkader von McLaren dürfte ihm aber ein kleiner Trost sein. "Es ist eine Ehre, jetzt Teil der McLaren-Familie zu sein", sagt er. "Das Team hat eine großartige Geschichte in der Entwicklung von Talenten. Ich freue mich darauf, mit dem Team zu wachsen und von seiner Expertise zu lernen."

Übrigens: Aus dem gleichen Grund hat die FIA auch Alpine-Junior Nikola Zolow (ART) vom Rennen in Spa-Francorchamps Ende Juli ausgeschlossen. Der Bulgare hatte im April das Auftaktwochenende der Eurocup-3-Serie auf der belgischen Rennstrecke bestritten.

Mit Bildmaterial von McLaren.