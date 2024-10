Kurios: Schwarzman kassiert Gridstrafe nach Trainingsvorfall in Mexiko

Im ersten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko kam es in Kurve neun zu einem Zwischenfall zwischen Alexander Albon (Williams) und Oliver Bearman (Ferrari). Albon befand sich auf einer schnellen Runde, als er auf Bearman traf, der auf einer Abkühlrunde unterwegs war. Die Stewards untersuchten die Szene genau, entschieden jedoch, dass "keine weiteren Maßnahmen" erforderlich seien.

"Bearman war auf einer Abkühlrunde und sein Team hatte ihn über Autos hinter ihm informiert", erklärten die Stewards nach der Anhörung beider Fahrer und einer umfassenden Analyse von Videoaufnahmen, Telemetrie und Teamradio. Als Bearman "gerade nach Kurve neun leicht nach rechts zog", traf Albon auf den Ferrari und musste "aufgrund der hohen Belastung in der Kurve leicht vom Gas gehen", was zu einem Übersteuern führte.

Albon und Bearman stimmten darin überein, dass Bearmans Position auf der Strecke "nicht unvernünftig, aber unglücklich war". Laut den Stewards hätte der Vorfall vermieden werden können, wenn "Bearman etwas später auf der Strecke vom Gas gegangen wäre". Da jedoch keine klare Fehlpositionierung vorlag, blieb es bei einem "reinen Rennvorfall".

Anders sieht es bei Robert Schwarzman aus. Der Ferrari-Junior im Sauber überholte Yuki Tsunoda, obwohl die gelben Flaggen nach dem Vorfall in Kurve neun geschwenkt wurden. Der Sauber passierte "eine einfach geschwenkte sowie eine doppelt geschwenkte Gelbflagge", bevor er das Überholmanöver durchführte - ein klarer Regelverstoß.

Es ist eine Situation, die an die von Jenson Button im Jahr 2017 erinnert, als er beim Großen Preis von Monaco für Fernando Alonso einsprang. Während der Spanier am Indianapolis 500 teilnahm, kam Button aus dem Ruhestand zurück, um Stoffel Vandoorne für das Team aus Woking zu unterstützen. Während des Rennens crashte er in Pascal Wehrlein in der Portier-Kurve.

Die Rennkommissare bestraften den Briten daraufhin mit drei Plätzen in der Startaufstellung, doch im Unterschied zu Schwarzman wird im Bericht über den Vorfall erklärt, dass die Strafe für das "nächste Rennen, an dem er in dieser Saison teilnimmt", gilt, während die Strafe für Schwarzman breiter ausgelegt ist.

Kurios: Als Konsequenz entschieden die Stewards auf eine Rückversetzung um fünf Startplätze. Da Schwarzman kein Stammfahrer ist gilt diese "für das nächste Rennen, an dem [Schwarzman] teilnimmt. Die Strafe ist die übliche Strafe für das Überholen unter doppelter Gelbphase", stellen die Stewards klar und betonen, dass die Strafe trotz Schwarzmans voraussichtlichem Fehlen beim Mexiko-Grand-Prix bestehen bleibt.