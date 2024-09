Kurioses Q1-Aus von Norris in Baku - Leclerc erobert Poleposition!

Charles Leclerc hat sich zum vierten Mal hintereinander die Poleposition beim Grand Prix von Aserbaidschan gesichert. Der Ferrari-Pilot fuhr in Q3 in Baku eine Bestzeit von 1:41.365 Minuten und reitet damit seit dem Sieg in Monza weiterhin auf der Welle des Erfolgs.

Leclerc war letztendlich souverän und verwies Oscar Piastri (McLaren) um 0,321 Sekunden auf Platz 2. Piastri unterlief auf seiner entscheidenden Runde ein Schnitzer in der vorletzten Kurve, in der er die Mauer mit dem rechten Hinterrad touchierte. "Das war wahrscheinlich die unsauberste Runde, die ich je gefahren bin", sagte er am Boxenfunk.

Dritter wurde Carlos Sainz (Ferrari), gefolgt von Sergio Perez (Red Bull), George Russell und Max Verstappen (Red Bull). Verstappen hatte sich in den Freien Trainings eigentlich zufrieden mit seinem Auto gezeigt, doch im Qualifying dämmerte ihm gleich zu Beginn: "Das Auto hüpft auf der Hinterachse wie verrückt."

Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Franco Colapinto (Williams) und Alexander Albon (Williams) rundeten die Top 10 ab. Nico Hülkenberg (Haas) wurde 14.

WM-Mitfavorit Lando Norris schied bereits in Q1 aus. Grund dafür war nach aktuellem Informationsstand ein Missverständnis am McLaren-Boxenfunk.

Was war da bei Albon los?

Williams schickte Albon vor dem letzten Q3-Run auf die Strecke, vergaß aber, das Gebläse aus der Airbox zu entfernen. Albon blieb am Boxenausgang stehen, wusste erst nicht, was er machen soll - und packte schlussendlich selbst an. Zu allem Überdruss schüttete er dabei auch noch das Trockeneis aus, ehe er endlich losfahren konnte.

Die FIA untersucht die Situation wegen "unsafe Release". Und Albon schaffte es wegen der Verzögerung nicht mehr rechtzeitig über die Ziellinie, sodass er sich mit Platz 10 zufriedengeben musste, 1,494 Sekunden hinter der Poleposition-Zeit.

Warum brach Norris seine schnelle Q1-Runde ab?

Dass Lando Norris bereits in Q1 ausschied, hatte vorher wohl kaum jemand erwartet. Der McLaren-Star belegte letztendlich den 17. Platz, und es fehlten ihm 0,137 Sekunden auf die P15-Zeit von Alonso. Und das, obwohl er auf seiner letzten Runde zwei persönliche Sektorbestzeiten zu Buche stehen hatte, ehe er plötzlich völlig unerwartet an die Box kam.

Sein Boxenfunk kann das nur zum Teil erklären. "Achte auf Teile zwischen Kurve 6 und 7. Ich weiß nicht genau wo", sagte sein Renningenieur am Beginn der Runde. Dann bretterte Norris in der letzten Kurve hart über den Randstein, was wahrscheinlich ein wenig Zeit kostete. Trotzdem wäre die Runde wahrscheinlich gut genug gewesen, um den Cut zu schaffen.

"Ich hatte eine gelbe Flagge", funkte Norris jetzt. "Kann ich nochmal fahren oder muss ich an die Box kommen?" Worauf sein Ingenieur antwortete: "Nein, wir müssen an die Box." Und kurz darauf entschuldigte sich der Ingenieur: "Kumpel, es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen." Ohne genau zu erklären, was er damit meint.

Norris ärgerte sich im ersten TV-Interview: "Ich musste vom Gas gehen. War einfach Pech. Das Auto ist echt schnell. Ich glaube, ich hätte locker Zweiter werden können. Frustrierend, aber ich kann nichts dagegen tun."

Doch später stellte sich heraus: Offenbar wurde gar keine gelbe Flagge geschwenkt, und er hätte nicht vom Gas gehen müssen. Womöglich hat sich der Renningenieur dafür entschuldigt, eine weiße Flagge irrtümlich für eine gelbe gehalten zu haben. Doppelt bitter - und ein herber Rückschlag für Norris' WM-Ambitionen.

Damit war einer der ganz großen Favoriten frühzeitig ausgeschieden. Gemeinsam mit Norris erwischte es in Q1 auch Daniel Ricciardo (Racing Bulls) auf P16 und Valtteri Bottas, Guanyu Zhou (beide Sauber) und Esteban Ocon (Alpine) auf P18 bis P20.

Wie ging's in Q2 weiter?

Im zweiten Abschnitt erwischte es keinen weiteren der ganz großen Favoriten. Bemerkenswert aber: Oliver Bearman (11.) gewann das Haas-Teamduell gegen Nico Hülkenberg (14.) um 0,223 Sekunden. Neben den beiden Haas-Fahrern schieden auch Yuki Tsunoda (12./Racing Bulls), Pierre Gasly (13./Alpine) und Lance Stroll (15./Aston Martin) aus.

