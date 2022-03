Kurzfristig vor Saisonstart: Formel 1 hebt Mindestgewicht leicht an

Audio-Player laden

Nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt der Formel 1 2022 in Bahrain haben die Verantwortlichen der Rennserie beschlossen, das Mindestgewicht der Formel-1-Autos leicht anzuheben. Wie unsere Kollegen von 'it.motorsport.com' berichten, dürfen die Fahrzeuge demnach um drei Kilogramm schwerer sein als eigentlich im Reglement verankert. Das neue Mindestgewicht liegt bei 798 Kilogramm.

Dabei soll es sich um eine Kompromisslösung handeln. Denn einige Formel-1-Teams hatten sich für eine deutliche Erhöhung des Mindestgewichts ausgesprochen. Laut Informationen von 'auto motor und sport' liegen nämlich acht von zehn Rennställen mit ihren neuen Fahrzeugen klar über dem Mindestgewicht, einige davon wohl sogar zweistellig. Einzig Alfa Romeo habe das Gewicht gut getroffen, McLaren sei knapp dran am Idealzustand.

Der Formel 1 wiederum dürfte vieles daran gelegen haben, keine allzu großen Zugeständnisse zu machen, um mit dem Mindestgewicht nicht die 800-Kilogramm-Marke zu überschreiten. Mit der Erhöhung um drei Kilogramm bleibt man knapp darunter.

Und warum ausgerechnet drei Kilogramm? Die Erhöhung wird folgendermaßen begründet: ein Kilogramm für die neuen 18-Zoll-Räder, die etwas schwerer ausgefallen sind als erwartet; ein Kilogramm für die neuen Radabdeckungen, die zunächst nicht einkalkuliert waren; ein Kilogramm für die Maßnahmen zur Eindämmung des "Porpoising"-Effekts, der bei den Tests in Barcelona aufgetreten war.

Offiziell verkündet ist die Anhebung des Mindestgewichts bisher nicht. Laut Informationen von 'it.motorsport.com' aber soll die Änderung alsbald in Bahrain bestätigt werden. Dort findet am 20. März der Saisonauftakt 2022 statt, direkt im Anschluss an die zweite Woche der Wintertests.

Rein rechtlich ist für eine solche Regeländerung die Zustimmung von acht der zehn Teams erforderlich, außerdem die Zustimmung von Automobil-Weltverband (FIA) und Formel 1.

Formel-1-Autos sind in den zurückliegenden Jahrzehnten immer schwerer geworden, von 585 Kilogramm bis 2008 über 690 Kilogramm in der Saison 2014 bis hin zu 798 Kilogramm im Jahr 2022. Alleine von 2021 auf 2022 erfolgte eine Gewichtssteigerung um 46 Kilogramm.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.