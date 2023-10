"Lächerlicher" Preis: Warum Verstappen nicht Sportler des Jahres werden will

Ist Max Verstappen bereits jetzt der größte niederländische Sportler aller Zeiten? Das hat zumindest der ehemalige niederländische Fußballtorwart Ronald Waterreus, der unter anderem viermal niederländischer Meister wurde, jüngst in einer Kolumne für De Limburger geschrieben.

Waterreus behauptet dort, Verstappen sei mit gerade einmal 26 Jahren bereits ein größerer Sportler als zum Beispiel Johan Cruyff, der als bester niederländischer Fußballer in der Geschichte gilt und dreimal zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde.

Verstappen selbst hat nun im Rahmen des Formel-1-Rennens in Katar verraten, dass er solche Vergleiche ablehnt. "Ich möchte das überhaupt nicht vergleichen. Jeder war auf seine Weise und in seiner Sportart großartig", stellt der Weltmeister klar.

"Ich denke, als Land sollten wir einfach stolz [auf unsere Sportler] sein, und es spielt keine Rolle, wer der Beste oder der Zweitbeste ist", betont Verstappen, der ergänzt, dass deswegen auch die Wahl zum Sportler des Jahres für ihn keinen Sinn ergebe.

"Ich möchte da gar nicht gewinnen", stellt Verstappen klar und betont: "Es sollte darum gehen, all die Talente zu würdigen, die wir im Land haben. [...] Es geht nicht darum, dass eins besser ist als die anderen, was die Leistungen angeht."

"Wir sollten alle Erfolge feiern, die wir als Land haben. Deshalb finde ich diesen Preis lächerlich", so Verstappen, der genau diesen Preis übrigens bereits zweimal gewinnen konnte. 2021 und 2022 wurde er zuletzt zweimal in Folge zum niederländischen Sportler des Jahres gewählt.

Er betont trotzdem: "Ich finde es einfach ungerecht, dass manche Leute so viel Mühe in ihren Sport und ihre Leistungen stecken und unglaubliche Ergebnisse erzielen, und manchmal werden sie dafür nicht belohnt, weil es diesen dummen, blöden Preis für eine bestimmte Person gibt."

Viel Lob für Verstappen von Fahrerkollegen

"Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass jeder wertgeschätzt wird", stellt er klar. Ganz ähnlich sieht es übrigens auch Lewis Hamilton, der im Vorfeld des Rennens in Katar seinerseits gefragt wurde, wo Verstappen im Vergleich zu anderen großen Piloten in der Formel-1-Geschichte stehe?

"Ich möchte ihn nicht einordnen. Ich denke, die Einstufung von Menschen basiert auf Meinungen", betont Hamilton und erklärt lediglich, Verstappen habe seine aktuelle Position "verdient", denn: "Er hat mit dem Paket, das er hat, erstaunliche Arbeit geleistet."

"Er und das Team waren in der Vergangenheit phänomenal, in diesem Jahr fehlerlos", lobt Hamilton und erklärt, Verstappen und Red Bull hätten die Messlatte für alle anderen angehoben. "Ich hoffe, dass wir irgendwann gegen sie kämpfen können", so Hamilton.

"Es spielt keine Rolle, welche Bedingungen er vorfindet. Das Vertrauen, das er in dieser Phase in das Auto hat, ist extrem hoch. Und wir sehen das an den Ergebnissen", sagt der Mexikaner und erklärt, "dass Max einen gigantischen Job gemacht hat."

"Er ist im Vergleich zu allen anderen auf einem anderen Level gefahren", findet Perez und betont, er habe eine Menge "Respekt" vor der Leistung des Niederländers. An diesem Wochenende in Katar kann Verstappen seinen dritten WM-Titel in Serie perfekt machen.

Damit wird er sich vermutlich erneut für die Wahl zum Sportler des Jahres empfehlen. Auch wenn er selbst das eigentlich gar nicht möchte ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.