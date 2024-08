Längste Zeit zwischen erstem und letztem F1-Sieg: Hamilton - und dann?

Kurzfristigen Erfolg haben in der Formel 1 schon viele Fahrer gehabt. Die Kunst ist es hingegen, Erfolge auch über einen längeren Zeitraum einzufahren. Ein Paradebeispiel dafür ist Lewis Hamilton, der in mittlerweile drei unterschiedlichen Jahrzehnten Siege in der Formel 1 einfährt.

Mit seinem ersten Platz in Silverstone hat der siebenmalige Weltmeister einen weiteren Rekord aufgestellt: Er hat über die längste Zeitspanne in der Formel 1 Siege geholt. Sprich: Zwischen seinem ersten und seinem vorerst letzten Sieg liegt die längste Dauer.

Der von George Russell geerbte Sieg in Belgien baute die Führung in dieser Hinsicht noch einmal aus. Mehr als 17 Jahre umfassen Hamiltons 105 Grand-Prix-Siege jetzt. Da kann kein anderer Fahrer mithalten.

In unserer Fotostrecke wollen wir uns einmal den Fahrern widmen, die dem Mercedes-Piloten in der Hinsicht auf den Fersen sind - oder genau genommen eigentlich nicht. Denn von den Top 10 sind abgesehen von Hamilton keine Fahrer mehr aktiv, sodass sie ihn auch nicht einholen können - außer etwas ganz Wildes passiert und Alain Prost gibt mit 69 Jahren sein Spontancomeback.

Ein aktueller Fahrer könnte Hamilton aber doch gefährlich werden: Sollte Fernando Alonso doch mal wieder einen Grand Prix gewinnen, dann würde er Hamilton locker überholen, denn seit seinem ersten Sieg in Ungarn 2003 sind schon 21 Jahre vergangen! So aber verpasst der Spanier mit neun Jahren, acht Monaten und 18 Tagen zwischen erstem und letztem Sieg die Top 10.

Max Verstappen wird Hamiltons Rekord vermutlich nicht einholen, denn aktuell steht der Niederländer bei etwas mehr als acht Jahren.

Will er Hamilton überflügeln, dann müsste er bis mindestens 2033 fahren und dann auch noch Rennen gewinnen - und dass er über seinen aktuell bis 2028 laufenden Vertrag in der Formel 1 bleibt, ist laut eigenen Aussagen mehr als unsicher.

Und natürlich hat Hamilton immer noch die Möglichkeit, mit Mercedes und Ferrari in den kommenden Jahren weitere Siege zu holen, um seine Spanne weiter zu erhöhen.

