Lage bei Alpine spitzt sich zu: Mitarbeiter kündigen Streik an!

"Die Chefetage will sich einfach nicht auf einen Dialog einlassen." Das sagen die Mitarbeiter am Alpine-Standort Viry-Chatillon in Frankreich, und in ihren Worten schwingen Wut und Unverständnis mit. Denn Alpine will das Motorenwerk schließen und sein Formel-1-Team stattdessen mit Kundenantrieben versorgen - auf Kosten der Angestellten, die über Jahre hinweg Formel-1-Technologie entwickelt haben.

Dass dieser Plan bei der Belegschaft nicht gut ankommt, liegt auf der Hand. Doch jetzt wollen es die Alpine-Arbeiter nicht mehr länger bei Worten belassen, sondern Taten sprechen lassen: Für den Italien-Grand-Prix 2024 in Monza sind mehrere Protestaktionen angekündigt worden, wie fr.motorsport.com berichtet.

, Formel1.de

und de.motorsport.com

im Motorsport Network

berichtet.

Demnach wollen einige Mitarbeiter vor Ort in Monza einen "stillen" Protest auf den Tribünen vollziehen. Laut dem Alpine-Betriebsrat werden die Beteiligten weiße T-Shirts mit einem aufgedruckten Alpine-Logo tragen, dazu den Schriftzug #ViryOnTrack sowie ein schwarzes Armband anlegen. Es soll eine "klare und nicht aggressive Botschaft" gesendet werden mit dem Ziel, "einen französischen Antrieb in der Formel 1 zu halten".

Ob sich Mitglieder des Rennteams diesem Protest anschließen und zum Beispiel ebenfalls schwarze Armbänder tragen, ist bisher nicht bekannt. Der Betriebsrat aber stellt klar: "Wir werden nichts tun, was den Einsatz an der Rennstrecke verhindern wird." Sprich: Das Rennwochenende von Alpine in Monza soll ohne Einschränkungen verlaufen. Wohl aber will man auf die drohende Schließung hinweisen.

Und wenn in Monza das Freitagstraining läuft, gehen in Viry-Chatillon die Angestellten auf die Straße: Der Betriebsrat hat einen Streik angekündigt. "Wir werden unserem Unmut Luft machen, und zwar auf respektvolle, aber entschlossene Art und Weise." Einzelne Lokalpolitiker werden sich diesem Streik anschließen, der Stadtrat hat außerdem die Bevölkerung zur Teilnahme aufgerufen.

Briatore will es nicht gewesen sein ...

Denn langsam läuft den Alpine-Mitarbeitern die Zeit davon: Schon am 30. September 2024, also in gut einem Monat, könnte das Ende des Alpine-Standorts Viry-Chatillon final beschlossen werden. Den Anstoß dazu hat laut Alpine-Berater Flavio Briatore übrigens Markenchef Luca de Meo gegeben, und zwar noch bevor Briatore in seiner jetzigen Rolle ins Formel-1-Team geholt wurde.

Was die Angestellten mit am meisten stört, ist die fortgeschrittene Entwicklung am Formel-1-Antrieb für 2026. Erst in der vergangenen Woche hat der Betriebsrat Zahlen vorgelegt, die zeigen sollen, dass Alpine technisch "vielversprechend" unterwegs sei. Die Teamverantwortlichen wiederum halten den Antrieb für das größte Manko des Rennstalls und wollen diese Technologie deshalb künftig extern beziehen.