Lance Stroll bald so gut wie Alonso? "Ich denke, es wird passieren!"

An Selbstbewusstsein mangelt es Lance Stroll nicht. Vor seinem Heim-Grand-Prix in Kanada am kommenden Wochenende erklärt der Aston-Martin-Pilot, dass er glaubt, eine Wunschvorstellung seines Vaters Lawrence in die Tat umsetzen zu können. Stroll sen. hatte kürzlich erklärt, er traue seinem Sohn zu, bis Saisonende konstant auf dem Niveau von Fernando Alonso Formel 1 fahren zu können.

"Ich werde es auf jeden Fall versuchen", sagt der 24-Jährige, "und ich werde versuchen, mein 'A-Game' zu jedem Wochenende zu bringen. Vielleicht ist das gut genug, um da hinzukommen. Ich denke, es wird passieren. Aber ich muss auf mich selbst schauen, mich auf meinen Krempel konzentrieren. Da bin ich jetzt mit dem Kopf."

Alonso (41) sei "extrem erfahren, hat Weltmeisterschaften gewonnen und bringt viel Wissen ins Team mit. Ich genieße es, neben ihm zu arbeiten. Er fährt auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Das ist beeindruckend zu sehen."

Unmittelbar beibringen könne ihm der Weltmeister von 2005 und 2006 aber nichts: "Glaube ich nicht", winkt Stroll ab. "Bei Teamkollegen ist es eher so, dass du davon profitierst, wenn du dir von der Arbeitsmoral und der Herangehensweise etwas abschaust. Oder wie er das Auto abstimmt und es fährt, vom Fahrstil her."

"Aber ich muss auf mich schauen. Jeder Fahrer fährt anders, und jeder braucht andere Dinge vom Auto. Ich habe von ihm definitiv schon was gelernt, aber letztendlich muss ich das Auto selbst fahren und das Beste aus mir rausholen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dabei treu bleibt. Man kann sich nicht alles von wem andren abschauen."

Dabei könnte man als Außenstehender durchaus den Eindruck gewinnen, Alonso empfinde sich selbst als so etwas wie ein Mentor für Stroll. Als er in Barcelona auf den jungen Kanadier aufholte, gab Alonso am Boxenfunk durch, Stroll solle sich keine Sorgen machen, dass er ihn attackieren werde, er wolle nur nach hinten etwas Puffer rausfahren. Ein Beispiel von vielen.

"Ich kenne Lance seit 2012", erinnert sich Alonso an die Zeit, als er Superstar des Ferrari-Teams war und Stroll, damals gerade mal 13 Jahre alt, in die Ferrari-Akademie aufgenommen wurde. "Lance zeigt, dass er den Speed und die Entschlossenheit hat. Hat man am Jahresanfang gesehen, als er mit einer gebrochenen Hand gefahren ist. Das machst du nur, wenn du wirklich für eine Sache brennst."

Lance Stroll ist bis heute das jüngste Mitglied der Ferrari-Akademie Foto: Ferrari

"Das Wichtigste für ihn ist, dass er seine Leistung konstant abrufen kann, jedes Wochenende. Wir haben schon oft gesehen - in nassen Qualifyings, in Rennen, bei Starts, in ersten Runden -, dass er außergewöhnliche Leistungen bringen kann. Aber dann gab es auch andere Wochenenden, da kam das Resultat nicht so leicht von der Hand."

"Daher glaube ich, dass Konstanz der nächste Schritt in seiner Karriere sein muss. Konstant in die Top 5 fahren. Dann regeln sich die Punkte am Jahresende ganz von selbst. Aber mit seiner Motivation und seiner Entschlossenheit, und mit dem Momentum, das wir bei Aston Martin gerade haben, ist das nur eine Frage der Zeit", ist Alonso überzeugt.

Stroll, immerhin Champion in der Italienischen Formel 4 und der Formel-3-Europameisterschaft, fährt 2023 seine siebte Formel-1-Saison. Dreimal stand er bisher auf dem Podium, zuletzt auf Racing Point in Bahrain 2020. Außerdem gelang ihm im Regen-Qualifying in Istanbul 2020 die erste und bisher einzige Poleposition seiner Karriere. (Hier klicken: Lance Stroll in der Formel-1-Datenbank!)

Vater Lawrence, einer der Haupteigentümer des Aston-Martin-Teams, hat für das Heimrennen in Montreal am Sonntag ein Doppelpodium bestellt. "Wenn wir hier am Sonntagnachmittag mit zwei Astons auf dem Podium nach Hause gehen, dann war es ein ziemlich guter Tag", grinst Stroll jun.

"Es ist eine unserer Stärken als Teamkollegen, dass Fernando und ich ein gutes Verhältnis haben", sagt er. "Wir kommunizieren gut darüber, wie wir das Auto verbessern können, und wir kommen gut miteinander klar. Darum ist es großartig, ihn als Teamkollegen zu haben."

