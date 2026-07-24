Lance Stroll deutlich: Am meisten lernt man in schlechten Zeiten? Blödsinn!

Aston Martin hat in den ersten zehn Rennen der Formel-1-Saison 2026 eine schwierige Zeit erlebt: Während Fernando Alonso in Monaco durch glückliche Umstände immerhin einen WM-Punkt sammeln konnte, steht Teamkollege Lance Stroll noch immer mit leeren Händen da.

Der Kanadier hat sieben Ausfälle zu verzeichnen und feierte beim Heimrennen in Montreal mit dem 15. Platz sein bestes Ergebnis. Doch der oft bemühten Floskel, wonach gerade schwierige Zeiten den größten Lerneffekt mit sich bringen, kann der 27-Jährige wenig abgewinnen.

"Ich hatte im Laufe der Jahre einige ziemlich schlechte Autos. Es mag überraschen, aber man lernt dabei gar nicht so viel", stellt Stroll vor dem Großen Preis von Ungarn (alle Sessions im Liveticker) klar. "Man fährt einfach Rennen mit dem Material, das einem zur Verfügung steht."

Lance Stroll fährt dem Rest des Feldes aktuell hinterher Foto: Getty Images Europe

"Wenn das Paket gut genug ist, um zu gewinnen: großartig", ergänzt der Aston-Martin-Pilot. "Wenn man ein Paket hat, das sechs Sekunden hinter dem schnellsten Auto liegt, dann ist das eben so; ich beiße mich da einfach durch und mache weiter."

Stroll glaubt weiter "an eine vielversprechende Zukunft"

Von einem großen Lerneffekt könne allerdings keine Rede sein, eher das Gegenteil sei der Fall: "Es gab durchaus Momente, in denen ich mit vier oder fünf Runden Rückstand auf den Führenden unterwegs war. Das macht natürlich keinen großen Spaß, aber es gehört eben dazu."

"Manche Fahrer haben gute Autos, andere nicht - so ist die Formel 1 nun mal", ergänzt Stroll, der weiterhin an das Potenzial von Aston Martin glaubt. "Ich habe in diesen Interviews schon oft gesagt, dass ich fest an eine vielversprechende Zukunft für unser Team glaube."

"Wir stehen zwar im Moment noch nicht da, wo wir hinwollen, aber das ändert nichts an meinem Vertrauen in das Team und an dem, was wir erreichen können", meint der Kanadier. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dem großen Update-Paket, das auf dem Hungaroring bei Budapest seine Premiere feiern wird.