Lance Stroll: Fernando Alonsos Ehrgeiz ist gut für mich

Aston-Martin-Formel-1-Pilot Lance Stroll ist der Meinung, dass Fernando Alonsos aufdringliche Art sowohl ihm als auch dem Team in diesem Jahr zugute kommen wird. Der zweimalige Weltmeister Alonso hat sich im Laufe seiner langen Karriere den Ruf erworben, ein harter Kämpfer und rücksichtslos zu sein, wenn es darum geht, seine Ziele auf der Rennstrecke zu erreichen.

Doch obwohl seine Taktik gelegentlich zu teaminternen politischen Problemen geführt hat, freut sich Stroll über die Ankunft von jemandem, der bereit ist, ihn bis ans Limit zu treiben. "Es macht keinen Spaß, wenn du einfach nur herumfährst, ohne dass dich jemand antreibt", sagt er auf die Frage nach den Auswirkungen von Alonsos Ankunft.

"Ich denke, was man sich von einem Teamkollegen wünscht, ist ein Mann, der an der Spitze seines Spiels steht. Das bedeutet, dass man selbst in Topform ist, wenn man mehr herausholen kann als er, und umgekehrt."

Stroll: Von Alonso und Vettel gibt es viel zu lernen

"Wenn du nicht das Beste aus dir herausholst, kannst du dich nicht einfach zurücklehnen und entspannen. Man muss sich anstrengen und härter arbeiten. Ich denke, das ist es, was man am Ende des Tages vom Team will, und auch, dass sie wissen, ob die Jungs sich gegenseitig pushen und immer alles aus dem Auto und dem Paket herausholen."

Stroll sagt, er habe Alonso vor seiner Ankunft bei Aston Martin noch nicht so gut gekannt, aber er genieße die Erfahrung, mit ihm zusammenzuarbeiten. "Wir haben einige Zeit miteinander verbracht, einfach nur geplaudert bei Fahrerparaden und all dem", fügt Stroll hinzu. "Er ist ein netter Kerl und ein großartiger Fahrer, ein großes Talent."

"Es ist immer interessant und aufregend, wenn jemand wie er oder Seb [Vettel] zum Team kommen und andere Ideen haben oder auf eine andere Art fahren und vielleicht andere Dinge im Auto wollen."

"Es ist immer interessant zu hören, was Leute mit dieser Art von Erfahrung zu sagen haben. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall darauf, ihn im Team zu haben und mit ihm zu arbeiten."

Stroll: Vettel hat mich zu besseren Fahrer gemacht

Stroll verbrachte zwei Saisons an der Seite von Vettel bei Aston Martin und sagt, er habe von dieser Erfahrung profitiert: "Ich denke, es war großartig", so Stroll. "Er ist extrem erfahren und sehr talentiert. Ein vierfacher Champion, das sagt alles."

"Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ich meine, er war ein Konkurrent im Auto, aber ich denke, er hat mich wirklich dazu gebracht, verschiedene Dinge zu verstehen, wie ich das Wochenende angehe, wie ich meine Arbeitsmoral anpasse und wie ich ein besserer Rennfahrer werde."

"In dieser Hinsicht habe ich definitiv viel von ihm gelernt, indem ich einfach beobachtet habe, wie er seine Arbeit macht. Er hat dem Team auf jeden Fall geholfen, voranzukommen und einige Ideen aus seiner Erfahrung bei anderen Top-Teams wie Ferrari und Red Bull einzubringen."

"Ich denke, das war sehr wichtig. Darüber hinaus ist er auch außerhalb des Autos ein cooler Typ. Und super nett. Und das macht die Saisons angenehmer."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.