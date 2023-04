Lance Stroll nach Zwischenfall: "Werde Leclerc dann wohl ein Bier ausgeben"

Audio-Player laden

"Ich werde ihm heute Abend ein Bier ausgeben", reagierte Lance Stroll sarkastisch auf die Tatsache, dass Charles Leclerc dem Aston-Martin-Piloten nicht die Schuld für den Unfall in der ersten Runde des Formel-1-Rennens in Australien gibt. Die beiden waren in der ersten Runde nach dem Start in Kurve 3 aneinandergeraten, woraufhin sich Leclercs Ferrari ins Kiesbett drehte. "Ein Rennunfall", analysiert Stroll die Situation.

"Es war einfach eng, weil die Strecke dort so schmal ist", erklärt der Kanadier den Zwischenfall mit dem Monegassen. "Wir fuhren auf Kurve 3 zu und ich war in der Bremszone zwischen ihm und Fernando Alonso eingekesselt. Ich habe meine Formation nicht verlassen und wurde von den beiden ins Sandwich genommen, dann kam es zur Berührung."

"Ein Pech für ihn", bewertet Stroll die Szene, bei der er selbst "Glück gehabt" habe, da er keinen nennenswerten Schaden an seinem Auto davongetragen habe. "Da war vielleicht etwas, aber das Auto hat sich gut angefühlt", so Stroll, der das Rennen schließlich als Vierter beendete. Teamchef Mike Krack bescheinigte dem 24-Jährigen ein "starkes" Wochenende im Albert Park von Melbourne und zeigte sich mit der Leistung des gesamten Teams zufrieden.

Stroll kann mit der Leistung des Rennstalls ebenfalls glücklich sein, denn sein Teamkollege Fernando Alonso fuhr wieder einmal auf das Podium. Der Spanier schaffte es auf den drei vom Charakter her sehr unterschiedlichen Strecken jeweils als Dritter ins Ziel. Stroll selbst hat zwar noch keinen Pokal in den Händen gehalten, aber mit Platz sechs in Bahrain und Rang vier in Australien eine gute Basis gelegt.

"Ich glaube nicht, dass wir heute so schnell waren wie in den ersten beiden Rennen", sagt er. "Alpine war hier sehr schnell, das habe ich gemerkt, als ein Auto vor mir war, und dann hatte auch Carlos [Sainz] ein starkes Rennen. Ich glaube nicht, dass wir heute deutlich vor unseren Konkurrenten waren, aber insgesamt war es ein gutes Wochenende mit einem sehr soliden Ergebnis." In der Konstrukteurswertung liegt Aston Martin nach drei Rennen auf Platz zwei. Das Team hat neun Punkte mehr als Mercedes, liegt aber mit 58 Zählern deutlich hinter Red Bull.

