Lance Stroll schlägt vor: Lasst uns den Freitag komplett abschaffen!

Zugegeben, für seine Motivation oder großes Interesse an dem Zirkus, der die Formel 1 anno 2024 nun mal begleitet, war Lance Stroll noch nie bekannt. Insofern darf der Vorschlag, den der Kanadier in seiner Presserunde am Donnerstag vor dem Großen Preis von Mexiko unterbreitete, eigentlich niemanden so recht überraschen ...

Auf die Frage, ob ihm die Rennwochenenden denn auch noch bei einem Tripleheader, wie aktuell am mittleren Rennwochenende in Mexiko, Spaß machen würden, antwortet Stroll: "Ich habe trotzdem Freude daran. Aber ich denke, dass die Wochenenden ein bisschen zu lang sind. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, die Wochenenden auf zwei Tage runter zu kürzen."

Strolls Vorschlag: "Ein paar Rahmenrennen am Freitag, gebt uns (in der Formel 1) ein paar zusätzliche Stunden Freies Training am Samstagvormittag, dann das Qualifying am Nachmittag." Der Aston-Martin-Pilot glaubt: "Wir sehen es auch in den Sprintrennen, das mischt das Feld einfach bisschen durch, und gibt den Teams vielleicht bisschen weniger Chancen, um alles schon Freitagabend rauszufinden - was man dann schlussendlich in der Startaufstellung sieht."

Stroll kennt die Antwort schon: "Wird es passieren? Nein."

"Wenn es etwas weniger Zeit gibt, auch mit dem Parce fermé und so weiter, dann sehen wir, dass die Startaufstellung etwas durchgemischt wird, und Teams eine Chance bekommen." Deswegen findet der Kanadier: "Etwas, um mal drüber nachzudenken." Wenngleich er seinem Vorschlag direkt selbst den Wind aus den Segeln nimmt: "Wird es passieren? Nein."

Kein Mann großer Worte: Der Medienzirkus ist nicht Strolls Lieblingsbeschäftigung Foto: Motorsport Images

Doch könnte sich die Formel 1 etwa wirklich ein Beispiel an der NASCAR-Serie nehmen, die das Training aus ihren Zeitplänen geschmissen hat, und regulär direkt mit der Qualifikation beginnt? Ganz so weit will Stroll dann doch nicht gehen: "Etwas Fahrzeit sollte es mit Sicherheit schon geben, denn diese Autos sind recht komplex", sagt er in Bezug auf die Formel-1-Boliden.

"Man kann nicht einfach nur den Motor anlassen, und los geht's", weiß auch Stroll: "Aber ein paar Stunden am Samstagmorgen, und dann am Nachmittag, ein bisschen wie wir es an den Sprintwochenenden sehen, nur ohne das Sprintrennen. Ich denke, das ist genug für alle."

Wie Stroll wohl erst über die Mediendonnerstage denken mag, an denen er von der versammelten Presse rennwöchentlich zum Gespräch gebeten wird ...