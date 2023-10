Lance Stroll startet auch in Mexiko aus der Boxengasse

Wie schon beim USA-Grand-Prix in Austin wird Lance Stroll auch beim Großen Preis von Mexiko 2023 aus der Boxengasse nachstarten. Aston Martin hat sich zuletzt mit einem Update verrannt und tauscht bei Stroll vor dem Rennstart erneut zahlreiche Komponenten in der Spezifikation aus.

Laut offiziellem FIA-Dokument wurden der Unterboden, Teile der Seitenkästen, der Beam-Wing am Heckflügel, der hintere Stabilisator und die vorderen Bremsbeläge ausgetauscht und erhielten jeweils eine neue Spezifikation. Auch die Fahrzeugabstimmung wurde verändert.

"Alle oben genannten Teile wurden mit Genehmigung des Technischen Delegierten der FIA [Jo Bauer] auf schriftlichen Antrag des betroffenen Teams gemäß Artikel 40.3 des Sportlichen Reglements der Formel 1 2023 ausgetauscht", heißt es im FIA-Kommunique.

"Da sich die oben genannten Teile jedoch von den ursprünglich verwendeten unterscheiden und auch Änderungen an der Aufhängung vorgenommen wurden (mit Genehmigung des Technischen Delegierten der FIA nach schriftlichem Antrag), muss Fahrzeug Nummer 18 nun gemäß Artikel 40.9 des Sportlichen Reglements der Formel 1 2023 aus der Boxengasse starten."

Stroll hatte sich in einem für Aston Martin in dieser Saison desaströsen Qualifying auf Platz 17 qualifiziert, sein Teamkollege Fernando Alonso hatte als 13. ebenfalls das Q3 verpasst.

Alonso sagt zu den Problemen: "Es scheint, als wären wir mit dem Grip ständig am Limit. Und wir waren in jeder Sitzung langsam. Es war also kein schlechtes Qualifying oder so etwas. Wir hatten das ganze Wochenende zu kämpfen."

"Wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten, um wieder unser bestes Niveau zu erreichen, das wir offensichtlich nicht zeigen." Aston Martin war in der ersten Saisonhälfte zeitweise die zweite Kraft hinter Red Bull, fiel zuletzt aber ins Mittelfeld zurück.

Weitere Strafen vor dem Rennen betreffen den AlphaTauri von Yuki Tsunoda, in den neue Teile der Antriebseinheit und ein neues Getriebe eingebaut wurden, und Logan Sargeant, der im Qualifying unter Gelb überholt hatte. Beide starten aus der letzten Reihe.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.