Lance Stroll: Verletzungen werden "jeden Tag besser"

Beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain vor knapp zwei Wochen ging Lance Stroll noch gehandicapt an den Start, nachdem er sich in der Vorsaison bei einem Radunfall beide Handgelenke verletzt hatte. Unter Schmerzen kämpfte er sich in seinem Aston Martin dennoch auf einen starken sechsten Platz.

Der Montag danach sei "ziemlich schmerzhaft" gewesen, verrät der Kanadier am Rande des Saudi-Arabien-Grand-Prix an diesem Wochenende. "Aber es war ein gutes Wochenende für das Team. Ein bisschen Schmerz ist es also wert."

Seitdem sei es aber "jeden Tag besser" geworden. "Ich denke also, das Schlimmste liegt hinter mir. Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent. Es dauert ein bisschen, bis diese Dinge verheilt sind, aber ich fühle mich auf jeden Fall viel besser als vor zehn Tagen", sagt der Aston-Martin-Pilot mit Blick auf das letzte Rennen.

Das war für den 24-Jährigen gewissermaßen ein Sprung ins kalte Wasser, nachdem er die Testfahrten in Bahrain nicht hatte bestreiten können. "Insofern war es gut, in Bahrain ins Auto zu steigen um ein paar Runden drehen zu können."

"Es ist nicht ideal, den Test zu verpassen. Aber das Rennwochenende in Bahrain war fast so, als ob man mit jeder Runde mehr und mehr Erfahrung mit dem Auto sammelt und mit jeder Runde mehr über das Auto lernt. Es war also eine gute Erfahrung, das ganze Wochenende über im Auto zu sitzen", betont Stroll.

Umso besser fühlt sich der Kanadier auf dieses Rennwochenende vorbereitet. Nach der Performance in Bahrain, wo Teamkollege Fernando Alonso sensationell aufs Podest fuhr, sind die Erwartungen hoch und die Zuversicht groß.

Der Aston-Martin-Fahrer weiß: "Es ist eine ganz andere Art von Strecke. In Bahrain sind die Geschwindigkeiten niedrig, hier sind sie viel höher. Ich denke also, dass wir an diesem Wochenende viel mehr lernen und sehen werden, wo wir stehen."

