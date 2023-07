Lando Norris ärgert verpasster Platz drei: "Ich hatte Schiss!"

"Ich bin superglücklich", sagt Lando Norris nach seinem vierten Platz beim Formel-1-Qualifying in Spielberg (live im Ticker verfolgen). Der Brite war eine der Überraschungen des Freitags und stellte seinen runderneuerten McLaren zum zweiten Mal in den vergangenen drei Rennen in die zweite Startreihe, 0,267 Sekunden hinter Max Verstappen.

Die Upgrades für den MCL60, die McLaren am Red-Bull-Ring mitgebracht hat, scheinen zu funktionieren. "Die Jungs haben einen guten Job gemacht, alle Teile für das Wochenende zu bekommen, und das hat sich gleich ausbezahlt", freut sich Norris, der als einziger in den Genuss der Verbesserungen kommt.

Dabei begann es für ihn am Freitag eigentlich alles andere als optimal. Ein kleines Problem im einzigen Freien Training bedeutete für ihn, dass er nur 20 Runden drehen konnte - die wenigsten aller Piloten. "Trotzdem haben wir es hinbekommen, dass das neue Auto gleich funktioniert hat, wie es sollte", lobt er gegenüber 'Sky Sport F1'.

Und dennoch ist er mit seinem vierten Platz nicht zu 100 Prozent zufrieden: "Ich beschwere mich, weil ich Dritter hätte sein können, aber einen kleinen Fehler gemacht habe", sagt er. 0,077 Sekunden fehlten ihm auf Carlos Sainz, die er in der letzten Kurve wegwarf.

"Das ist eine sehr schwierige Kurve, weil du am Eingang auf dem Randstein bist, was das Auto sehr nervös macht", erklärt er. "Ich habe den Scheitelpunkt ein kleines bisschen verpasst, und durch die Kompression hast du so starkes Untersteuern und ich hatte echt Schiss und dachte, dass ich über die Tracklimits kommen würde, sodass ich zurückziehen musste. Das hat mich definitiv Platz drei gekostet."

"An jedem Ausgang hier musst du auf die Tracklimits aufpassen, weil du einfach Angst hast, dass deine Runde versaut wird", sagt er. "Ich habe den Scheitelpunkt um nicht einmal einen Meter verpasst, aber die Konsequenz ist gewaltig und ich habe den Preis dafür bezahlt."

Drei gestrichene Zeiten in Kurve 10

Norris war im Qualifying schon ein gebrandmarktes Kind: Denn zu dem Zeitpunkt war Norris in der letzten Kurve schon dreimal über der Streckenbegrenzung gewesen und hatte insgesamt sechs Runden gestrichen bekommen, weil dann auch die folgende Runde nicht zählt.

Für alle Piloten waren die Tracklimits am Freitag ein Ärgernis, weil insgesamt 47 Runden gestrichen wurden. "Das ist jetzt schon seit einigen Jahren hier so", sagt er. "Wir Fahrer beschweren uns gerne, und das passiert hier so leicht, und das ist das Problem. Du möchtest nicht in jeder Kurve darüber nachdenken, aber ich finde, wir sollten Kompromisse eingehen."

Denn schon kleine Fehler hätten eine große Auswirkung: "Die vorletzte Kurve ist so schnell, siebter Gang, ein kleines Tippen auf die Bremse, ein kleiner Lupfer. Und wenn du den Randstein berührst oder etwas in der Kurve passiert, dann ist es Game Over", so Norris. "Das Gleiche gilt für die letzte Kurve, wenn du diese Senke falsch triffst oder sie um so viel verfehlst - Game Over."

"Es ist so schwierig. Du musst dir in der letzten Kurve dann selber sagen, dass du lupfen musst. Und das ist etwas, das man niemals tun will."

Upgrade scheint zu funktionieren

Doch wichtiger als das Einzelergebnis war das große Gesamtbild mit den Upgrades rund um die Seitenkästen, das Halo, den Unterboden und die Kühlung. Und das fühlte sich für den Briten gut an. "Ich kenne noch keine echten Zahlen oder so etwas. Aber es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne", sagt er.

"Es gab definitiv Dinge, die sich verbessert haben, ich habe an bestimmten Stellen mehr Vertrauen in das Auto. Ich würde nicht sagen, dass es alles verändert hat und dass die Charakteristiken deutlich besser sind, aber wir haben auch nicht erwartet, dass es deutlich besser ist."

"Wir haben einfach eine globale Verbesserung erwartet, die auch eingetreten ist, und ich denke, dass wir es heute geschafft haben, das sogar auf einer kurzen Strecke zu beweisen, sodass wir ein bisschen besser aussehen", so Norris.

Selbst mit dem doppelten Abstand von einer halben Sekunde auf einer längeren Strecke wäre man noch zufrieden gewesen.

"Diese Strecke war schon immer gut für uns, also will ich nicht zu viel vorwegnehmen und sagen, dass es fantastisch ist. Damit würde ich gerne bis Silverstone warten", sagt er. "Aber wie ich schon sagte, hat das Team einen guten Job gemacht, um alles hierher zu bringen und einen so großen Schritt zu machen. Jetzt liegt es an mir, am Sonntag in die Punkte zu fahren."

Teamchef spielt Upgrade herunter

Auch Teamchef Andrea Stella spielt die Performance der Upgrades ein wenig herunter: "In Österreich sind die Rundenzeiten ziemlich eng", sagt er gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Das heißt, dass man auch mit dem alten Paket nicht weit weg war von der aktuellen Performance. Oscar Piastri muss noch ohne die Upgrades auskommen und wäre in Q2 ohne gestrichene Zeit 0,175 Sekunden von Norris weg gewesen und als Achter ebenfalls in Q3 eingezogen. "Das ist ziemlich das, was wir von dem Paket erwartet haben", sagt Stella.

"Für mich ist das Wichtigste, dass wir das gemessen haben, was wir erwartet haben, was bedeutet, dass die Entwicklung funktioniert, und das ist eine gute Plattform für die nächsten Entwicklungen, die kommen werden", so der Teamchef.

"Unabhängig vom Ergebnis, das heute natürlich ein bisschen bittersüß ist, weil Oscar eigentlich in Q3 hätte sein sollen, ist das Wichtigste die Grundlage, die gut für die Zukunft zu sein scheint."

Nur Norris mit Upgrade

Auch er sagt, dass er gerne noch weitere Strecken abwarten würde, weil es ähnlich wie in Barcelona, wo Norris im Qualifying Dritter geworden war, schnelle Kurven gibt, die dem Auto liegen. "Und es gab wieder keine Sonne", merkt Stella an.

Dass man beim Upgrade die Spezifikationen der Autos gesplittet hat, sei nicht nur auf einen Vergleich zurückzuführen, sondern auch darauf, dass Spielberg mit seinen Randsteinen gefürchtet für mögliche Schäden an Unterboden und Bodywork ist - und dass ein Sprintwochenende ansteht. Sonst hätte man im Falle eines Schadens nichts in der Hinterhand gehabt.

"Das ist genau das, was wir in der Lage waren zu realisieren", sagt der Teamchef. "Wir hätten auch mit zwei Autos fahren können, aber gerade in Österreich ist der Verschleiß bekanntlich hoch, wie wir schon gesehen haben."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.