Lando Norris: "Alpine liegt vor allen anderen im Mittelfeld"

Zwischen Wohl und Weh scheint bei McLaren am Formel-1-Wochenende in Dschidda vieles möglich zu sein. Lando Norris belegte im ersten Training am Freitag erst den letzten Platz, um sich dann in der zweiten Session auf Platz zwölf zu steigern. Allerdings scheint McLaren dem Ende des Feldes näher zu sein als der Spitze.

Den letzten Platz der ersten Session sieht Norris als wenig repräsentativ an - einerseits weil die Bedingungen im Hellen anders sind als in der Qualifikation und im Rennen und andererseits weil er seine Runde laut eigener Aussage nicht zusammenbekommen habe.

Der zwölfte Platz im zweiten Training sieht deutlich schmeichelhafter aus, allerdings gehört zur Wahrheit, dass ihn vom letzten Platz auch nur drei Zehntelsekunden getrennt haben. "Wenn ich einen kleinen Fehler gemacht hätte, wäre ich also Letzter gewesen. Im Mittelfeld ist es eng", sagt Norris.

Generell war es für ihn aber ein normaler Freitag: "Wir gehen einfach unseren Plan durch und probieren verschiedene Dinge aus, damit sich das Auto besser anfühlt", zuckt er mit den Schultern. "Das Auto fühlt sich ganz okay an. Ich habe ein paar Probleme mit der Balance, aber wir machen das Beste aus der Situation."

Ähnlich sieht es bei Rookie Oscar Piastri aus, der in der Tageswertung nur Platz 19 belegt hatte. Der Australier sagt, dass er sich zwar mittlerweile im Auto wohlfühle und weiß, wo die Stärken und Schwächen des MCL60 liegen, und er daher pushen könne, dennoch hat er noch ein paar kleinere Probleme mit der Konstanz.

"Wir müssen jetzt einfach alles zusammenbekommen. Das ist die letzte Hürde", sagt er. "Ich kann es hier und da machen, aber die Runde zusammenzubekommen, ist das letzte bisschen Konstanz, was mir im Moment fehlt. Ich werde für morgen daran arbeiten und dann schauen wir mal."

Ein Einzug in Q3 wäre aus Sicht von McLaren schon ein großer Erfolg, zu groß scheint die Konkurrenz zu sein. Neben den bisherigen Topteams hat sich wohl auch Alpine vom Rest abgesetzt. "Alpine liegt vor dem gesamten Mittelfeld", glaubt Norris, "und auch Williams scheint deutlich schneller zu sein als wir".

Und es gibt noch eine Hiobsbotschaft für den Briten: Er musste vor dem Training einen neuen Motor inklusive Turbolader, MGU-H und MGU-K einbauen. Das sei allerdings keine Vorsichtsmaßnahme: "Nein", seufzt er. "Ich habe einen komplett neuen Motor im Auto, weil der andere hinüber ist."

