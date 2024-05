Lando Norris: Aufmerksamkeit "schlimmer" als vor einigen Jahren

Lando Norris sagt, dass die Netflix-Serie "Drive to Survive" dafür gesorgt hat, dass Formel-1-Fahrer wie er auf der Straße öfter erkannt werden. Generell habe er dabei aber nichts gegen die zusätzliche Popularität, auch wenn er sich doch manchmal wünschen würde, etwas anonymer durch die Öffentlichkeit gehen zu können.

"Wünschte ich, dass ich weniger gesehen werde? Ja", sagt der McLaren-Pilot. "Aber das gehört dazu, von daher kann ich mich nicht beschweren."

Vor allem bei Dingen wie Essen gehen mit der Familie würde sich Norris manchmal wünschen, dass weniger Augen auf ihn gerichtet sind, aber dann denkt er an noch berühmtere Personen wie Lewis Hamilton, für die es seiner Meinung nach noch schlimmer sein muss.

"Und außerdem bin ich sicher, dass viele Leute gerne in der Formel 1 wären, von daher gibt es Vor- und Nachteile", so der Brite.

Die Serie "Drive to Survive" habe dabei noch einmal für höhere Aufmerksamkeit gesorgt. "Überall erkennen dich jetzt mehr Leute, die einfach nur Fernsehen schauen und nicht unbedingt Rennsport-Fans sind. Es ist definitiv schlimmer als vor ein paar Jahren", sagt er.

Vor allem in den USA, wo der Boom am deutlichsten spürbar war, merke er einen deutlichen Anstieg der Bekanntheit - zumindest an den Rennorten. In anderen Städten wie New York könne Norris sich hingegen durchaus auch mal freier bewegen. "Manchmal. Kommt drauf an", lacht er.

"Aber manchmal wird man auch an Orten erkannt, wo man am wenigsten damit rechnet, weil alle Fernsehen und Netflix schauen. Vorher haben sich nur die Leute für die Formel 1 interessiert, die am Rennsport interessiert waren. Und jetzt kann es jeder sein, der zuhause auf der Couch sitzt und irgendetwas schaut. Für den Sport ist es eine gute Sache."

Die Bekanntheit von Norris selbst dürfte nach dem letzten Rennen in Miami aber noch einmal deutlich angestiegen sein. Denn beim ersten US-Rennen der Formel-1-Saison 2024 hat der McLaren-Pilot seinen ersten Grand-Prix-Sieg eingefahren.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.