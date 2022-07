Lando Norris: Bremsprobleme knocken McLaren in Q2 aus

Audio-Player laden

"Das war einfach ein frustrierender Tag", sagt Lando Norris nach dem Freitag in Spielberg. McLaren erlebte wahrlich einen Tag zum Vergessen mit diversen Problemen bei Norris und dem enttäuschenden Aus in Q1 von Daniel Ricciardo.

Norris hatte es immerhin in Q2 geschafft, kam da aber nicht über den 15. und letzten Platz hinaus - und das bei einem Rückstand von mehr als 20 Sekunden. Ein vermeintliches Bremsproblem hinderte den McLaren-Piloten an einem besseren Ergebnis. "Die Bremsen haben einfach nicht so funktioniert, wie sie sollten", hadert er.

"Ich kann das Glück haben, dass es aus irgendeinem Grund für eine Runde funktioniert - so wie in Q1", sagt Norris. Aber in Q2 ging dann für ihn nicht mehr viel: "Jedes Mal, wenn ich in Q2 auf die Bremse gegangen bin, ging das Bremspedal bis zum Boden und das Auto dann geradeaus", schildert er.

"Da kann ich nicht viel machen, außer deutlich früher und deutlich weniger bremsen, aber dann bin ich einfach langsam."

Was genau das Problem war, weiß er auch noch nicht, allerdings weiß er, dass sein Team das bis zum Sprint auf jeden Fall in den Griff bekommen muss. "Damit kann ich nicht fahren", stellt er klar.

Schon Probleme im Training

Es war aber nicht das erste Problem für den Youngster an diesem Freitag in Spielberg. Auch das erste Training war für ihn vorzeitig beendet, nachdem er das Auto rauchend am Streckenrand abstellen musste.

Pech: McLaren hatte erst vor dem Event Motor, Turbolader, MGU-H, MGU-K und Auspuff ausgetauscht und neue Teile eingebaut. Vor dem Qualifying baute das Team wieder eine alte Power-Unit in Norris' MCL36.

"Es war einfach ein frustrierender Tag", sagt er. "Wir hätten deutlich weiter vorne sein sollen, aber das sind wir nicht. Das Wochenende ist noch lang, um zurückzukommen. Gerade bin ich etwas niedergeschlagen, aber gleichzeitig haben wir viele Möglichkeiten mit dem Sprint und dem langen Rennen am Sonntag. Von Start bis Ziel kann eine Menge passieren."

Ricciardo: Bitteres Aus in Q1

Bei Teamkollege Daniel Ricciardo ging die enttäuschende Saison hingegen weiter. Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt in Bahrain schied der Australier als 16. bereits in Q1 aus und musste teamintern die neunte Niederlage in elf Qualifyings hinnehmen - und das gegen einen Norris mit Bremsproblemen.

"In Q1 auszuscheiden ist nie toll und nicht das, was wir hier wollten", hadert er. "Nach dem ersten Training mussten wir ein paar Dinge lösen, aber das war nicht genug, um in Q1 auszuscheiden, von daher möchte ich das nicht als Ausrede nehmen."

"Uns fehlt einfach etwas Pace, und wenn auf so einer kurzen Runde alles so eng ist, dann ist das sehr kostbar. 30 Tausendstel hätten mich in Q2 gebracht, aber die Rundenzeiten sind, wie sie sind", so Ricciardo. "Daran müssen wir arbeiten."

