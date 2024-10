Lando Norris: Die Rennkommissare handeln vorschnell, weil ...

Lando Norris ist der Meinung, dass die Rennkommissare beim Großen Preis der Vereinigten Staaten eine Entscheidung über seinen Überholvorgang an Formel-1-Titelrivale Max Verstappen abseits der Strecke "übereilt" getroffen haben und das Ergebnis ohne Mitwirkung des Fahrers "erraten" haben.

Norris erhielt eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für sein Überholmanöver an Max Verstappen in Kurve 12, als beide Piloten abseits der Tracklimits waren. Im Anschluss konnte der McLaren-Pilot nicht genug Vorsprung aufbauen, um die Zeitstrafe herauszufahren. Am Ende landete Norris 0,9 Sekunden hinter Verstappen, der somit in der Endabrechnung des Rennens Dritter wurde, womit er seinen Punktevorsprung auf Norris fünf Rennen vor Schluss auf 57 Zähler ausbaute.

In Bezug auf den Prozess, den die Stewards durchlaufen, um zu einem Ergebnis zu kommen, meint Norris, dass die Entscheidung "Ungereimtheiten" mit anderen aufweise und dass die Situation den Input der Fahrer benötige, um sie vollständig zu verstehen: "Ich denke, es gibt wieder eine Ungereimtheit, aber es ist hart."

Norris: Warum ein Protest nichts bringt

"Für mich ist es einfach eine übereilte Entscheidung und sie hören oder verstehen unsere Punkte nicht, was sie nach dem Rennen tun sollten", erklärt Norris. "Sie wollen einfach nur eine Entscheidung treffen, damit man die Punkte nicht verändert, aber deshalb ist es eine überstürzte Entscheidung und sie hören sich weder meinen Diskussionspunkt noch den meines Teams oder den von Max an."

"Ich denke nicht, dass es die korrekteste Entscheidung ist, aber heute war es eine Strafe, und es gibt nicht viel, was ich tun kann, außer das einfach zu akzeptieren. Ich habe es versucht, wir haben es beide versucht, es war ein toller Kampf. Ich habe es wirklich genossen. Es war hart. Max ist sehr gut gefahren und hat sich sehr gut verteidigt. Am Ende hatte er die Oberhand, also Glückwunsch an ihn."

"Ich glaube auch nicht, dass man gegen diese Art von Strafe Berufung einlegen kann, was wiederum eine dumme Sache ist, weil sie nur raten. Und ich glaube nicht, dass das Stewarding so gehandhabt werden sollte. Aber es ist eine schwierige Aufgabe für sie, also beschwere ich mich nicht gegen sie. Ich denke, es ist eher die Tatsache, dass sie nicht alles sehen und nicht alles so gut verstehen können wie wir, wenn wir im Auto sitzen. Das war's."

Norris mit Unverständnis: Warum wird Kurve eins dann nicht bestraft?

Auf die Frage, ob Verstappen bei seiner Verteidigung "übertrieben" habe, sagt Norris, dass sein Titelrivale mit viel Tempo in die Kurven gegangen sei - und das sei etwas, was er versuche, nachzuahmen.

Er vergleicht sein eigenes Überholmanöver mit dem von Verstappen in Kurve 1, wo er Norris scheinbar von der Straße drängte und seine Position ohne weitere Folgen behielt, und fragte sich, warum Zwischenfälle in der ersten Kurve anders behandelt werden.

"Ich denke, Max ist beide Male von der Strecke abgekommen. Er hatte viel Einsatz, um mich hinter sich zu halten. Die Sache mit Max ist die, dass man sich engagieren muss - die Leute verstehen so etwas nicht. Mit Max kann man nicht nur halbherzig fahren. In Kurve 1 ist es etwas schwieriger zu sagen, ob es daran lag, dass ich nicht genug Einsatz gezeigt habe, aber es ist Tatsache, dass er so viel Tempo mitgenommen hat, dass er wieder von der Strecke abgekommen ist."

"Ich kann nicht einfach auf der Innenseite hereinstechen, von der Strecke abkommen und dann die Position halten, aber aus irgendeinem Grund ist es in Kurve eins der ersten Runde völlig okay. Das ist eine schwierige Sache. Ich weiß es nicht. Es tut heute weh."