Lando Norris: Drei Faktoren für McLaren-Verbleib verantwortlich

Für Lando Norris war das familiäre Umfeld und die Arbeitsbeziehung bei McLaren ein wichtiger Grund für seine Vertragsverlängerung. Der Brite hatte sich am Freitag langfristig zu McLaren bekannt, obwohl er auch von anderen Topteams wie Red Bull umschwärmt wird, doch er hatte gesagt, dass kein anderes Team überzeugend genug war, um ihn zu einem Wechsel zu bewegen.

Denn Norris weiß, was er an McLaren hat. Der 24-Jährige gehört bereits seit vielen Jahren dem McLaren-Kader an und schaffte 2019 mit dem Team den Sprung in die Formel 1. Und diese Geschichte möchte er gerne mit dem Team fortsetzen.

"Die Atmosphäre, die Mentalität und die Kameradschaft haben sich in den vergangenen Jahren stark aufgebaut. Und ich bin gerne ein Teil davon", sagt der Engländer.

"Ich möchte Teil der Story sein, die Wende geschafft zu haben: Von meinem Karriereanfang, wo ich Probleme hatte und es auf und ab ging, aber dem Team die Treue gehalten habe", so Norris. Mittlerweile sind es schon fünf Jahre, die er mit dem Team aus Woking in der Formel 1 verbracht hat.

Zwar hätte er bei Red Bull wahrscheinlich ein schnelleres Auto vorfinden können, ein wichtiger Faktor bei seiner Überlegung war aber auch der Spaß: "So sehr ich der Schnellste in einem Team sein möchte, ich bin auch hier, weil ich Racing liebe und weil ich gerne Spaß habe", betont er. "Das ist meine oberste Priorität: Ich tue, was ich liebe."

"Und ich möchte bei einem Team sein, das ich liebe und mit dem ich jeden Moment genieße. Und das ist McLaren."

Für ihn passen die Dinge bei McLaren am besten zusammen: Der Rennstall hat sich in der Formel-1-Saison 2023 stark verbessert, er hat Spaß, und er sieht ein "neues Level" an Motivation, wenn er durch die Fabrik läuft. "Das überzeugt mich", begründet er.

"Die Arbeitsethik und die Leute müssen mich überzeugen, genau wie natürlich Ergebnisse. Aber die Leute, die wir haben, und die Familienatmosphäre, und dass alle Gas geben, ist das nächste Überzeugende, was ich brauche", so Norris.

"Diese drei Dinge müssen für mich zusammenkommen, und dass ich Teil der Familie sein möchte und Spaß habe. Deswegen war es eine einfache Entscheidung."

