Lando Norris: Ein einsames Rennen wäre mir ganz Recht!

Seit Monaco konnte McLaren an einem Rennwochenende nicht mehr mehr Punkte holen als WM-Rivale Alpine, doch in Zandvoort bietet sich dem Rennstall nun die Chance dazu. Denn während Esteban Ocon und Fernando Alonso nicht über Q2 hinauskamen, landete Lando Norris auf einem guten siebten Startplatz.

"Ich bin zufrieden. Ich habe nicht erwartet, auf Platz sieben zu fahren", sagt er und kann mit dem Ergebnis gut leben. "Selbst wenn ich vor George [Russell] gelandet wäre, würde er mich nach ein paar Runden überholen", so Norris. "Es ist ein langes Rennen und du möchtest freie Fahrt haben. Wir haben uns die beste Chance dafür gegeben."

Alpine hat der Brite zwar im Blick, doch es sei nicht McLarens einziges Ziel, die Franzosen im Rennen zu schlagen: "Wir wollen unser Bestes geben und einfach gute Punkte holen. Ich denke nicht, dass wir so spezifisch sein müssen", sagt er. "Wenn wir unser Ergebnis maximieren, ist das schon ein Teil."

Norris hofft, dass er am Sonntag ein einsames Rennen fahren kann. "Wenn ich alleine fahren kann, wäre das gut", so Norris. Denn er ist überzeugt, dass die drei Topteams vorne wegziehen werden, und hofft, dass Mick Schumacher und Lance Stroll hinter ihm etwas langsamer sein werden. "Alpine war das ganze Wochenende schnell, ich erwarte, dass sie durchkommen werden."

Zandvoort besser als Spa

In Zandvoort läuft es deutlich besser als am vergangenen Wochenende in Spa, als McLaren ohne Punkte abreisen musste. Die Strecke scheint dem MCL36 besser zu liegen. "Vielleicht ist unsere Effizienz nicht so gut, und das braucht man in Spa. Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Auf so einer Strecke passt es für uns einfach besser", sagt er.

"Aber wir sind acht Zehntel zurück, obwohl uns eine ordentliche Runde gelungen ist. Also haben wir noch viel Arbeit vor uns."

Ein Fehler unterlief aber seinem Team, als man Norris zu Beginn von Q1 aus der Garage schickte, als Yuki Tsunoda angefahren kam. Für die unsichere Freigabe muss McLaren eine Strafe von 5.000 Euro zahlen.

Ricciardo hadert mit Dreck

Weniger gut lief es auch wieder einmal für Daniel Ricciardo. Der Australier schied als 18. bereits in Q1 aus, rückte aber noch einen Platz nach vorne, weil die Zeit von Kevin Magnussen gestrichen wurde. Im Qualifying-Duell gegen Norris liegt er jetzt mit 2:13 zurück.

"Eigentlich lief es ganz okay. Ich war nicht begeistert, aber es war okay", resümiert Ricciardo. "Und dann ist jemand vor mir zu weit rausgekommen, und in der letzten Kurve war dann überall Dreck und ich habe drei Zehntel verloren." Das habe den Unterschied am Ende gemacht.

"Ich habe den Dreck auf der Strecke gesehen und mir gedacht: Bitte sei nicht zu rutschig. Aber das war es. Ich denke nicht, dass wir in einer schlechten Position waren, aber so lief es dann", ärgert er sich.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.