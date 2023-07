Lando Norris entschuldigt sich für Pokal-Zwischenfall in Ungarn Wie sich McLaren-Fahrer Lando Norris mit etwas Abstand zum Pokal-Zwischenfall nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn äußert und was Max Verstappen dazu sagt

Autor: Stefan Ehlen Eigentlich wollte Lando Norris nur dem Inhalt seiner Schaumwein-Flasche den richtigen Schwung verleihen. Doch diese Aktion ging schief auf dem Podium nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn: Als Norris seine Flasche auf das Siegerpodest schlug, fiel die dort stehende Trophäe von Max Verstappen herunter und zerbrach. Norris witzelte vor Ort noch darüber, nun aber ist es ihm damit ernst. In der Pressekonferenz vor dem Belgien-Grand-Prix 2023 in Spa-Francorchamps sagte er: "Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß, ich habe ein paar Witze dazu gemacht, und vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Aber es tut mir leid." Er habe "natürlich nicht die Absicht" gehabt, die Trophäe von Verstappen zu zerstören. "Denn wenn er mir meinen Pokal kaputtgemacht hätte, dann wäre ich verärgert darüber", meint Norris. Wie Verstappen auf die Entschuldigung reagiert Verstappen wiederum hegt gar keinen Groll. Begründung: "Es ist ja ohnehin nicht mein Pokal, er gehört dem Team. Und wir kriegen ja eine neue Trophäe. Das passt schon." Aber nicht jeder nimmt die Sache so auf die leichte Schulter wie Verstappen, weshalb sich Norris in Spa ausdrücklich auch an jene wendet, die durch die Aktion vor den Kopf gestoßen worden sind: "Ich weiß, wie viel den Ungarn [der Pokal] bedeutet als Teil ihrer Kultur und dergleichen. Und ich entschuldige mich auch bei den Leuten, die Zeit und Mühe investiert haben, um den Pokal zu fertigen." "Ich wollte wirklich nicht, dass das passiert. Und ich werde sicherstellen, nächstes Mal besser aufzupassen beim Feiern", sagt Norris. Norris will sich die Partylaune nicht nehmen lassen Das bedeutet aber nicht, dass Norris künftig darauf verzichten wird, seine Flasche auf das Podest aufschlagen zu lassen, um den Schaumwein zum Spritzen zu bewegen. Er sehe "keinen Grund" dazu, sein Verhalten zu ändern, so der McLaren-Fahrer. "Natürlich will ich die Zeit auf dem Podium genießen. Ich werde einfach nur etwas vorsichtiger sein und erst mal die Pokale aus dem Weg räumen." Und was passiert mit dem "abgeräumten" Pokal? "Das weiß ich gar nicht", sagt Ungarn-Sieger Verstappen. "Ich glaube, die Trophäe befindet sich gerade im Werk [bei Red Bull]. Es dauert aber wohl sechs Monate, bis eine neue hergestellt ist. Und solange kann man ja die kaputte behalten." Mit Bildmaterial von Motorsport Images.