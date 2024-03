Lando Norris: FIA muss mit neuen Regeln Fahrerkomfort erhöhen

Lando Norris meint, dass die Formel-1-Regelmacher sicherstellen sollten, dass die künftigen Autos die Fahrer nicht mehr so stark beanspruchen. Die Rückkehr der Ground-Effekt-Autos im Jahr 2022 und die Tatsache, dass die hintere Fahrzeughöhe derzeit so entscheidend für die Leistung ist, bedeutet, dass die Teams die Autos sehr niedrig und sehr steif fahren müssen.

Das führt dazu, dass es für die Fahrer sehr ungemütlich wird, und eine Reihe führender Stars hat sich regelmäßig darüber beschwert, dass diese Situation auf Dauer nicht akzeptiert werden kann. Während die FIA mit der Ausarbeitung des Reglements für 2026 beginnt, glaubt Norris, dass ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss, darin besteht, übermäßige körperliche Probleme zu vermeiden.

Auf die Frage, ob der Fahrerkomfort verbessert werden müsse, sagt Norris: "Könnte es besser sein? Und war es vor ein paar Jahren mit den alten Autos besser? 100 Prozent. Es gibt definitiv einige Leute, die denken, dass es nicht schlecht ist und dass es vor vielen Jahren schlimmer war und so weiter, aber ich denke, die Zeiten haben sich geändert."

"Ich denke, wir beschweren uns manchmal, aber bestimmte Dinge haben auch einen guten Grund, für unseren eigenen Körper und für die Sicherheit und Gesundheit der Dinge. Ich denke also, dass es sicher Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern können."

Norris: Nicht Aufgabe der Teams für Sicherheit zu sorgen

Norris meint, dass es nicht die Aufgabe der Teams sei, sich auf den Fahrerkomfort zu konzentrieren, da es ihre Aufgabe sei, Autos zu bauen, die so schnell wie möglich fahren. Stattdessen sei es Aufgabe der FIA, ein Reglement zu erlassen, das sicherstellt, dass die Teams es nicht übertreiben.

"Ich denke, es muss ein wenig verbessert werden - denn die Teams bauen einfach die schnellsten Autos, und wir fahren sie", fügt Norris hinzu. "Es gibt bestimmte Zeiten, in denen es anfängt, seinen Tribut zu fordern. Es ist definitiv nicht mehr so schlimm wie vor zwei Jahren. Seitdem haben sich die Dinge verbessert, mit dem Porpoising und all dem."

"Aber man muss die Autos immer noch extrem niedrig und steif fahren, und all diese Dinge. Und das fordert seinen Tribut. Ich kämpfe viel mit meinem Körper und meinem Rücken und all diesen Dingen. Und ich muss jetzt eine Menge tun, was ich vor ein paar Jahren noch nicht tun musste."

Oscar Piastri: Porpoising nicht mehr so schlimm, aber ...

Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri stimmt zu, dass die Dinge im Vergleich zu den letzten Jahren zwar besser geworden sind, aber definitiv mehr getan werden kann, um den Fahrern zu helfen.

"Ich bin das Auto von 2022 Anfang des Jahres gefahren, und wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, was das Porpoising und die Verbesserung des Komforts und solche Dinge angeht", sagt er. "Es ist also nicht mehr so schlimm, wie es war, als diese Vorschriften zum ersten Mal eingeführt wurden. Aber es ist nicht ganz so komfortabel, wie es die alten Autos waren."

"Wir werden das Auto so fahren, wie es am schnellsten ist, und man wird nie Rundenzeit aufgeben, nur um nach dem Rennen keine Schmerzen zu haben. Man braucht also Regeln, die uns davon abhalten, denn wir sind so konkurrenzfähig, dass wir einfach die ultimative Rundenzeit herausholen, egal was es kostet. Ich habe das Gefühl, dass wir das gut gelöst haben, aber es ist etwas, das wir in Zukunft im Auge behalten müssen."

