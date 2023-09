Lando Norris: Formel 1 ist ein bisschen wie die Formel 2 geworden

Seit Anfang 2022 kommt in der Formel 1 die aktuelle Generation der Boliden mit Bodeneffekt ("Groundeffect") zum Einsatz. Dadurch hat sich die Königsklasse nach Ansicht von Lando Norris stark verändert. "Jetzt ist es ein bisschen mehr wie eine Formel 2 als die Formel 1, die wir vor ein paar Jahren hatten", glaubt der McLaren-Pilot.

"Die Autos sind einfacher als je zuvor, wenn man sich anschaut, wie kompliziert es vor ein paar Jahren mit den Bargeboards und all dem war", spielt Norris auf die aerodynamischen Veränderungen der letzten Jahre an. "Es ist also eine Mischung. Ich glaube, das Auto ist schwierig zu fahren, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich so sehr von früher unterscheidet, und ob es einfacher oder schwieriger ist."

"Es ist definitiv anders, es fühlt sich nicht so gut an", sagt Norris, der seit 2019 für McLaren in der Formel 1 fährt. "Sagen wir, das Auto ist nicht mehr so unglaublich zu fahren wie vor ein paar Jahren, so 2019 oder 2020. Ich glaube, die Autos waren beeindruckender als jetzt."

"Einfach, aber komplizierter zu verstehen"

Ob die neuen Autos schwieriger zu verstehen sind? "Da bin ich mir nicht sicher", grübelt Norris. "Ich glaube, für die Ingenieure ist es eine ganz andere Herausforderung. Einige Dinge sind sehr einfach, andere nicht." Dennoch glaubt der McLaren-Pilot, dass "die Philosophie in vielen Punkten ähnlich" ist.

"Wissen Sie, früher gab es High-Rake-Autos und Low-Rake-Autos", spielt der 23-Jährige auf die vergangenen Jahre an, als das Heck des Fahrzeugs beim "High-Rake-Konzept" deutlich in die Höhe ragte, während der Frontflügel fast auf dem Boden kratzte. "Da konnte man mehr verschiedene Dinge tun. Und verschiedene Dinge haben funktioniert."

Bei den aktuellen Boliden ist das anders. "Hier habe ich das Gefühl, dass sich alle immer mehr in eine Richtung orientieren, was auch Red Bull in gewisser Weise tut", so Norris. "Daher würde ich sagen, dass es einfacher ist, aber ich glaube, es ist auch komplizierter zu verstehen, wie der Unterboden am besten funktioniert."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.