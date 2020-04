Lando Norris geht der F1 fremd: Virtueller Gastauftritt bei den IndyCars!

Kann man schon mal machen, denkt sich Lando Norris. Und wo es sein McLaren-Teamkollege Patricio O'Ward aus der IndyCar-Serie öffentlich vorgeschlagen hat, nimmt Formel-1-Fahrer Norris dankend an: Der britische Rennfahrer hat angekündigt, einen Gaststart in der virtuellen Meisterschaft der US-amerikanischen IndyCars absolvieren zu wollen.

In der sogenannten IndyCar iRacing Challenge wird, wie der Name schon sagt, die Plattform iRacing verwendet, die Norris bereits wohlvertraut ist. Doch er werde sich auf seinen Einstand im virtuellen US-Formelsport vorbereiten, schrieb Norris in den sozialen Netzwerken: "Jetzt beginnt das Training!"

Ob er schon bei der nächsten Saisonstation dabei ist, ist noch unklar. Norris käme dann zumindest die Rennstrecke entgegen, weil die IndyCar-Challenge dann auf dem Circuit of The Americas in Austin fährt, den Norris bereits aus der Formel 1 kennt.

So oder so: Norris dürfte gut vorbereitet sein. "Im Schnitt sitze ich vier bis fünf Stunden [pro Tag] in meinem Simulator", sagt er bei 'Formula1.com'. "Es kommt ganz darauf an, wie gut der Wettbewerb ist oder wie ich mich manchmal fühle, ob ich mich richtig konzentrieren will oder eher entspannen. Manchmal hast du auch so viel Spaß, dass du die Zeit vergisst."

Ähnlich viel Zeit wie Norris wendet übrigens auch dessen Formel-1-Kollege Max Verstappen für virtuelles Rennfahren auf. Und auch der Niederländer bewegte sich schon "serienfremd" im Internet: Er nahm zuletzt an den Online-Rennen der australischen Supercars-Tourenwagen-Serie teil, im Gegensatz zu Norris aber nicht an den virtuellen Formel-1-Grands-Prix.

Mit Bildmaterial von Lando Norris (Twitch).