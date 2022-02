Lando Norris: Habe mit verschiedenen Fahrstilen experimentiert

Audio-Player laden

Während die Formel-1-Saisonvorbereitung offiziell am Mittwoch in Barcelona mit dem ersten von zwei dreitägigen Tests beginnt, haben die Fahrer ihre neuen Autos bereits in der virtuellen Welt mit vielen Stunden im Simulator ausprobiert. Zudem absolvierten viele Teams im Rahmen eines Filmtages einen Shakedown.

McLaren war am Montag mit Daniel Ricciardo und Lando Norris an der Reihe , um die ersten Meter mit dem MCL36 zu bestreiten. Vorab verriet Norris, er habe seine Zeit im Simulator genutzt, um seinen Fahrstil an das neue Auto anzupassen - für den Fall, dass es eine andere Herangehensweise benötigt, um das Beste herauszuholen.

"Natürlich habe ich das im Hinterkopf", sagte der Brite, als er gefragt wurde, ob er seinen Fahrstil an die Autos der Spezifikation 2022 anpassen müsse. "Im Simulator habe ich viel Zeit damit verbracht, nicht nur das Auto zu fahren, sondern auch darauf vorbereitet zu sein, es auf verschiedene Arten zu fahren."

"Ich würde sagen, dass unser Auto in den vergangenen Jahren ziemlich spezifisch war, was die Fahrweise und die Leistung angeht, die man aus ihm herausholen kann. Das hat sich gezeigt, als Daniel kam, um das Auto zu fahren. Ich denke, es ist so, dass man sich an manche Autos leichter anpassen kann als an andere."

In der Saison 2021, seinem ersten Jahr bei McLaren, Ricciardo Schwierigkeiten, sich an den damaligen Herausforderer, den MCL35M, zu gewöhnen und brauchte entsprechend lang, um sich anzupassen. Aber mit dem Reset für die Saison 2022 sind nun beide McLaren-Fahrer gewissermaßen auf gleicher Augenhöhe.

Allerdings ist sich Norris bewusst, dass jeder Fahrer in der Startaufstellung in einer ähnlichen Situation wie Ricciardo 2021 enden könnte. "Ich denke, das gilt für jeden: dass sie dem Fahrstil des einen mehr entgegenkommen als dem des anderen, und für mich könnte es möglicherweise schwierig werden", sagt er.

"Es ist nicht einfach, sich auf ein Formel-1-Auto einzustellen. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir das im vergangenen Jahr mehr gelungen ist, während Daniel zu kämpfen hatte. Ich hoffe, dass es zu meinem Fahrstil passt und alles gut läuft, aber es wird definitiv Dinge geben, an die ich mich anpassen muss", so Norris.

Mit Bildmaterial von McLaren.