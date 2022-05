Lando Norris hustet nicht mehr: "Geht mir schon viel besser"

Audio-Player laden

Vor einer Woche kämpfte sich Lando Norris mit einer Mandelentzündung durch das Hitzerennen von Barcelona und wurde Achter. An diesem Formel-1-Wochenende in Monaco sei er zwar noch nicht völlig fit, wie auch schon McLaren-Teamchef Andreas Seidl betonte, doch es gehe ihm deutlich besser.

"Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich kann nicht beschreiben, wie viel besser es mir geht als vergangene Woche um diese Zeit", betont Norris selbst. Die Erkrankung sei "zu 99 oder 90 Prozent". Er habe nur noch ein wenig Halsschmerzen und Husten, "aber der größte Teil meines Fiebers und alles andere ist weg".

Schon allein, dass er jetzt wieder Interviews geben könne, sei ein gutes Zeichen. Denn er habe eine Zeit lang sehr damit zu kämpfen gehabt, einfach nur zu reden und normal zu atmen, erzählt der Brite. "Es geht mir also schon viel besser. Aber ich bin eben noch nicht bei 100 Prozent, und das ist nicht gerade schön hier in Monaco."

"In Monaco will man immer bei 100 Prozent sein, also wird es ein hartes Wochenende", blickt Norris voraus. Trotzdem könne er das Fahren dank seines besseren Zustands jetzt wieder mehr genießen als noch in Barcelona und sich voll darauf konzentrieren.

in einem starken fünften Platz nieder. "Es war ein guter erster Tag in Monaco, also bin ich einigermaßen zufrieden", sagt der McLaren-Pilot. "Das Auto war bisher gut. Ähnlich wie im Vorjahr hier. Das Team hat also gute Arbeit geleistet. Ich habe das Gefühl, dass ich schon recht gut fahre."

"Ich denke, es ist sehr eng mit Mercedes und AlphaTauri. In der einen Runde liege ich vorne, in der nächsten Runde sind sie vorne. Es wird eine gute Herausforderung sein. Aber hoffentlich können wir vorne bleiben. Wenn wir das schaffen und knapp hinter Ferrari und Red Bull bleiben, können wir damit sehr zufrieden sein."

Ziel sei es, das Wochenende als "Best of the Rest" abzuschließen. "Das wird nicht einfach werden", weiß Norris. "Ich bin ein wenig überrascht, dass wir vor Mercedes liegen, denn ich hatte erwartet, dass sie im Moment vor uns liegen würden. Der Plan ist, vor ihnen zu bleiben. Wenn wir das schaffen, bin ich sehr zufrieden."

